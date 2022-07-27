Этот бутерброд обязан своим названием выходцам из немецкого Гамбурга. Чтобы стать символом американского, а затем и всемирного фастфуда, немецкий бифштекс должен был стать удобным для перекуса «на ходу».

27 июля 1900 года американец Луи Лессинг продал самый первый гамбургер. Именно он догадался положить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками, а также добавить туда соус и листья салата. Самый первый гамбургер был продан в городе Нью-Хэйвен.

При этом доподлинно неизвестно, кто же приготовил самый первый гамбургер в мире. Однако, «отцом» гамбургера действительно можно считать Луи Лассена — хотя бы потому, что он додумался запатентовать свой рецепт.

В 1930-е гамбургер постепенно превращается в символ фастфуда. Так, Уолтер Андерсон из города Уичита, штат Канзас, основал сеть закусочных White Castle Hamburger, где бутерброд с котлетой стал главным блюдом. Окончательный успех блюду принесла сеть кафе Wimpy Grills, а затем и McDonald’s.

Впоследствии именно компания McDonald’s сделала такой закрытый бутерброд популярным во всем мире. В 1948 году там придумали, как поставить производство гамбургеров на поток и ещё больше ускорить и удешевить их производство и подачу.

В компании ввели систему самообслуживания на прилавке, а их кухня была переделана под массовое производство и работала по принципу конвейера.

Позже McDonald’s и их гамбургеры стали показателем качества жизни как в Америке, так и мире. Так, например, некоторыми экономистами рассчитывается полушуточный индекс Биг Мака: он позволяет рассчитать паритет покупательской способности по разным странам.

У гамбургера появилась своя философия. Поскольку он стоил дешево, а готовили его очень быстро, то это создало новый тип предприятий общепита, который распространился по всему миру. Это блюдо надолго войдет в историю как самая демократичная еда.

Несмотря на критику гамбургера как достаточно вредного блюда, его популярность не снижается. Даже на фоне ухода McDonald’s из России, это блюдо продолжают готовить уже российские компании.

Источник, источник