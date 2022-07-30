Поздравления в прозе
Я желаю в этот день, всем пригласить своих друзей. Желаю застолья веселого, песен дружных и душевных разговоров. Пускай самые верные и настоящие друзья переступят порог вашего дома, и вместе вы откушаете ни пуд соли, а ароматного чая со сладкими карамельками. Желаю каждому, чтобы в этот день он понял, что у него в гостях много людей, на чье плечо и верную руку он может положиться в трудных ситуациях. С днем настоящей дружбы!
Пускай сегодня будут стерты все границы. Желаю, чтобы все люди сегодня улыбались, независимо от цвета глаз, волос, кожи, независимо от языка и места проживания. Пускай на всех языках мира звучат только приятные, добрые и дружественные слова. Пускай каждый понимает, что все люди могут дружить и жить в гармонии, мире и понимании. С Днем дружбы!
Поздравляю с Международным днём дружбы! Пусть наша связь никогда не оборвётся, пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые в любой ситуации примут твою сторону, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль, люди, которые называются друзьями. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей.
Поздравления в стихах
В международный дружбы день,
Друзей поздравить мне не лень.
Большого счастья пожелать,
«Спасибо» искренне сказать.
За то, что рядом всегда были,
За то, что время находили.
За то, что есть Вы у меня,
За то, что дружба наша так крепка.
С Днем дружбы вас хочу поздравить,
Друзей надежных пожелать,
Дарить свое тепло, поддержку
И их взамен же получать.
Друзья всегда пусть будут рядом,
В минуты счастья, горя миг,
Пусть никогда не высыхает
Тепла и радости родник.
Всем друзьям моим желаю,
Быть надёжною командой,
Вместе мы, я точно знаю,
Все с пути сметём преграды!
Верность пусть в сердцах хранится,
Дружба, как коньяк, крепчает,
Дней весёлых вереница
Нас в грядущем ожидает!
Поздравления в смс
Дружба истинная с годами лишь крепнет. Другу можно доверить все самые сокровенные тайны и положиться в самой ответственной ситуации. Я желаю, чтобы всегда были друзья искренними и открытыми с тобой. Поздравляю!
Кто поможет в день тяжелый?
Кто придет когда грустишь?
Кто подскажет нужным словом,
Не разбудит, когда спишь?
Друг хороший, друг любимый,
Будь же счастлив ты всегда!
Не грусти и будь любимый,
Дружба наша навсегда!
Поздравляю с днем друзей,
Вместе нам теплей, светлей,
Вместе тихо и спокойно,
Весело, смешно, прикольно.
Вас за все благодарю,
Очень сильно вас люблю,
Будьте счастливы всегда,
Остальное — ерунда!