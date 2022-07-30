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Жизнь

30 июля — Международный день дружбы. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день дружбы был принят Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году. С той поры его ежегодно отмечают 30 июля во всех странах. Цель праздника проста и понятна — помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Дружба важна везде — и между государствами, и между соседями по подъезду. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Дружба. Друзья. Девушки
Дружба. Друзья. Девушки
СС0

Поздравления в прозе

Я желаю в этот день, всем пригласить своих друзей. Желаю застолья веселого, песен дружных и душевных разговоров. Пускай самые верные и настоящие друзья переступят порог вашего дома, и вместе вы откушаете ни пуд соли, а ароматного чая со сладкими карамельками. Желаю каждому, чтобы в этот день он понял, что у него в гостях много людей, на чье плечо и верную руку он может положиться в трудных ситуациях. С днем настоящей дружбы!

Пускай сегодня будут стерты все границы. Желаю, чтобы все люди сегодня улыбались, независимо от цвета глаз, волос, кожи, независимо от языка и места проживания. Пускай на всех языках мира звучат только приятные, добрые и дружественные слова. Пускай каждый понимает, что все люди могут дружить и жить в гармонии, мире и понимании. С Днем дружбы!

Поздравляю с Международным днём дружбы! Пусть наша связь никогда не оборвётся, пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые в любой ситуации примут твою сторону, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль, люди, которые называются друзьями. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей.

Поздравления в стихах

В международный дружбы день,
Друзей поздравить мне не лень.
Большого счастья пожелать,
«Спасибо» искренне сказать.

За то, что рядом всегда были,
За то, что время находили.
За то, что есть Вы у меня,
За то, что дружба наша так крепка.

С Днем дружбы вас хочу поздравить,
Друзей надежных пожелать,
Дарить свое тепло, поддержку
И их взамен же получать.

Друзья всегда пусть будут рядом,
В минуты счастья, горя миг,
Пусть никогда не высыхает
Тепла и радости родник.

Всем друзьям моим желаю,
Быть надёжною командой,
Вместе мы, я точно знаю,
Все с пути сметём преграды!

Верность пусть в сердцах хранится,
Дружба, как коньяк, крепчает,
Дней весёлых вереница
Нас в грядущем ожидает!

Поздравления в смс

Дружба истинная с годами лишь крепнет. Другу можно доверить все самые сокровенные тайны и положиться в самой ответственной ситуации. Я желаю, чтобы всегда были друзья искренними и открытыми с тобой. Поздравляю!

Кто поможет в день тяжелый?
Кто придет когда грустишь?
Кто подскажет нужным словом,
Не разбудит, когда спишь?

Друг хороший, друг любимый,
Будь же счастлив ты всегда!
Не грусти и будь любимый,
Дружба наша навсегда!

Поздравляю с днем друзей,
Вместе нам теплей, светлей,
Вместе тихо и спокойно,
Весело, смешно, прикольно.

Вас за все благодарю,
Очень сильно вас люблю,
Будьте счастливы всегда,
Остальное — ерунда!

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