Я желаю в этот день, всем пригласить своих друзей. Желаю застолья веселого, песен дружных и душевных разговоров. Пускай самые верные и настоящие друзья переступят порог вашего дома, и вместе вы откушаете ни пуд соли, а ароматного чая со сладкими карамельками. Желаю каждому, чтобы в этот день он понял, что у него в гостях много людей, на чье плечо и верную руку он может положиться в трудных ситуациях. С днем настоящей дружбы!

Пускай сегодня будут стерты все границы. Желаю, чтобы все люди сегодня улыбались, независимо от цвета глаз, волос, кожи, независимо от языка и места проживания. Пускай на всех языках мира звучат только приятные, добрые и дружественные слова. Пускай каждый понимает, что все люди могут дружить и жить в гармонии, мире и понимании. С Днем дружбы!