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Жизнь

28 июля — День крещения Руси. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

28 июля отмечается День крещения Руси. Летом 988 года киевский князь Владимир велел своим подданным пройти обряд крещения в водах Днепра. В 2010 году памятный День крещения Руси утвержден законодательно. Читайте подборку поздравлений для своих родных и близких в материале altapress.ru.

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю от души большого счастья, крепкой веры, радости души и покоя сердца, светлой надежды, доброй удачи, чистой любви и искренних чувств, крепкого здравия, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.

С крещением Руси! Пусть стоит Русь-матушка наша врагам назло, растет и крепнет, чтобы не знала она предательства и воин, чтобы не топтали ее чужие ноги, чтобы не очерняли ее недобрым словом!

Поздравляю с Днём крещения Руси. Желаю знать свою историю, желаю гордиться своей страной, желаю всегда оставаться мудрым и добрым человеком христианской веры. Помни о смелом поступке великого князя и стремись сделать в своей жизни что-то подобное — по-настоящему важное и весомое! Желаю здоровья, мира и любви!

Поздравления в стихах

С Днем крещения Руси!
Пусть Господь вас бережет
От беды, упадка сил
И от множества забот,

Пусть все ясны будут дни
И несут вам красоту,
Море радости, любви,
Кучу счастья, доброту!

Владимир Русь крестил когда-то,
С тех пор прошли уже века,
Но эта важная столь дата
Для нас и ныне велика,
Ведь выбор веры — важный шаг,
А христианство — путь наш верный!
Я всем желаю только благ,
Чтоб вы не знали в жизни терний!

С Днем крещения Руси
Поздравляю от души,
В день, столь светлый и святой,
Радуйтесь Вы всей душой.

Очищайте от зла разум,
Не знавать Вам боли, сглазов,
Пусть в семье царит уют
И всегда Вас дома ждут.

Поздравления в смс

С праздником! Пусть в дом не придут непрошенные гости, чтобы зависть и гнев стороной обходили, а недобрая молва никогда не коснулась. Пусть хранят ангелы и оберегают от злых сил.

Крещение Руси — безусловный великий день в религиозной жизни страны! Пусть в каждом доме, в каждой семье царит благодать, любовь, взаимопонимание, чтобы счастливы были все и радовались простым жизненным ценностям!

Всех православных верующих, поздравляю с крещением Руси. Желаю вам, с гордостью нести свою веру, быть добросовестными и праведными. Пусть ваши семьи живут в достатке и благополучии!

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