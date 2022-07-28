С Днем крещения Руси!

Пусть Господь вас бережет

От беды, упадка сил

И от множества забот,



Пусть все ясны будут дни

И несут вам красоту,

Море радости, любви,

Кучу счастья, доброту!

Владимир Русь крестил когда-то,

С тех пор прошли уже века,

Но эта важная столь дата

Для нас и ныне велика,

Ведь выбор веры — важный шаг,

А христианство — путь наш верный!

Я всем желаю только благ,

Чтоб вы не знали в жизни терний!