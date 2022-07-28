Поздравления в прозе
Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю от души большого счастья, крепкой веры, радости души и покоя сердца, светлой надежды, доброй удачи, чистой любви и искренних чувств, крепкого здравия, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.
С крещением Руси! Пусть стоит Русь-матушка наша врагам назло, растет и крепнет, чтобы не знала она предательства и воин, чтобы не топтали ее чужие ноги, чтобы не очерняли ее недобрым словом!
Поздравляю с Днём крещения Руси. Желаю знать свою историю, желаю гордиться своей страной, желаю всегда оставаться мудрым и добрым человеком христианской веры. Помни о смелом поступке великого князя и стремись сделать в своей жизни что-то подобное — по-настоящему важное и весомое! Желаю здоровья, мира и любви!
Поздравления в стихах
С Днем крещения Руси!
Пусть Господь вас бережет
От беды, упадка сил
И от множества забот,
Пусть все ясны будут дни
И несут вам красоту,
Море радости, любви,
Кучу счастья, доброту!
Владимир Русь крестил когда-то,
С тех пор прошли уже века,
Но эта важная столь дата
Для нас и ныне велика,
Ведь выбор веры — важный шаг,
А христианство — путь наш верный!
Я всем желаю только благ,
Чтоб вы не знали в жизни терний!
С Днем крещения Руси
Поздравляю от души,
В день, столь светлый и святой,
Радуйтесь Вы всей душой.
Очищайте от зла разум,
Не знавать Вам боли, сглазов,
Пусть в семье царит уют
И всегда Вас дома ждут.
Поздравления в смс
С праздником! Пусть в дом не придут непрошенные гости, чтобы зависть и гнев стороной обходили, а недобрая молва никогда не коснулась. Пусть хранят ангелы и оберегают от злых сил.
Крещение Руси — безусловный великий день в религиозной жизни страны! Пусть в каждом доме, в каждой семье царит благодать, любовь, взаимопонимание, чтобы счастливы были все и радовались простым жизненным ценностям!
Всех православных верующих, поздравляю с крещением Руси. Желаю вам, с гордостью нести свою веру, быть добросовестными и праведными. Пусть ваши семьи живут в достатке и благополучии!