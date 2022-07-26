Пусть надежными будут стропы и никогда не подведет запасной парашют. Пускай жизнь будет такой же легкой, как чувство полета. Пускай ветер удачи, всегда наполняет купол вашего парашюта. Пускай каждая посадка будет мягкой и удачной, как и завершение всех намеченных дел. Поздравляю с днем парашютиста!

Поздравляю людей, которые никогда не переставали верить в свои силы, смогли почувствовать себя птицами и покорили небо. Желаю, чтобы количество прыжков росло, но всегда оставалось равным количеству благополучных приземлений. Пускай ваши парашюты всегда будут такими же верными и надежными, как ваши товарищи, а стропы такими же прочными и терпеливыми, как ваши подруги жизни. С Днем парашютиста!