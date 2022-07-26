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Жизнь

26 июля — день парашютиста. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие считается началом массового развития парашютизма в СССР. В честь этого события ежегодно отмечается праздник ― День парашютиста. Читайте подборку теплых и милых поздравлений в подборке altapress.ru.

Прыжок с парашютом.
Прыжок с парашютом.
Ирина Пергаева.

Поздравления в прозе

Пусть надежными будут стропы и никогда не подведет запасной парашют. Пускай жизнь будет такой же легкой, как чувство полета. Пускай ветер удачи, всегда наполняет купол вашего парашюта. Пускай каждая посадка будет мягкой и удачной, как и завершение всех намеченных дел. Поздравляю с днем парашютиста!

Поздравляю людей, которые никогда не переставали верить в свои силы, смогли почувствовать себя птицами и покорили небо. Желаю, чтобы количество прыжков росло, но всегда оставалось равным количеству благополучных приземлений. Пускай ваши парашюты всегда будут такими же верными и надежными, как ваши товарищи, а стропы такими же прочными и терпеливыми, как ваши подруги жизни. С Днем парашютиста!

Вам жизнь подарила возможность, познакомиться ближе с небом, познать невероятную свободу птичьего полета! От души желаем крепкого здоровья и отличного настроения всегда! Надежного парашюта и смелых товарищей!

Поздравления в стихах

С парашютом дружишь ты,
Не боишься высоты.
Ты не летчик, не танкист,
Круче ты — парашютист!

Поздравляю с днем твоим!
Пусть под небом голубым
Будут легкими полеты,
Жизнь без скуки и заботы.

С Днем парашютистов поздравляю!
И здоровья крепкого желаю,
И любви, и радости, и счастья,
И чтоб мимо шли ненастья.

Каждый пусть тебе полет
Позитив и удовольствие несет.
Пусть погода будет ясной
И вообще все будет классно.

Блеск азарта, куража,
Пусть в глазах искрится.
Поздравляю я тебя,
С днем парашютиста.

Покоряется пускай,
Вечное пространство.
Будут долго только в кайф,
В небе твои танцы.

Поздравления в смс

Пусть ты не падаешь с высоты успеха, а если и летишь с парашютом, то прямиком в счастливую жизнь. Пусть в небе всегда будет ясно, а парашют всегда открывается. С днем парашютиста.

Яркой точкой в высоте
Парашют играет в небе,
Он парит так виртуозно,
Словно голубь в облаках!
Парашютистов поздравляем,
Они храбрые, заметьте!
И ребятам этим смелым
Нипочём высотный страх!

Для кого-то лишь мечта,
А для тебя — рутина.
Тебе открыта красота:
Лес, речки паутина.

Приятель твой — небесный свод
Всегда пусть будет чистым.
Тебе с земли кричит народ:
«С днём парашютиста!»

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