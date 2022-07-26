Поздравления в прозе
Пусть надежными будут стропы и никогда не подведет запасной парашют. Пускай жизнь будет такой же легкой, как чувство полета. Пускай ветер удачи, всегда наполняет купол вашего парашюта. Пускай каждая посадка будет мягкой и удачной, как и завершение всех намеченных дел. Поздравляю с днем парашютиста!
Поздравляю людей, которые никогда не переставали верить в свои силы, смогли почувствовать себя птицами и покорили небо. Желаю, чтобы количество прыжков росло, но всегда оставалось равным количеству благополучных приземлений. Пускай ваши парашюты всегда будут такими же верными и надежными, как ваши товарищи, а стропы такими же прочными и терпеливыми, как ваши подруги жизни. С Днем парашютиста!
Вам жизнь подарила возможность, познакомиться ближе с небом, познать невероятную свободу птичьего полета! От души желаем крепкого здоровья и отличного настроения всегда! Надежного парашюта и смелых товарищей!
Поздравления в стихах
С парашютом дружишь ты,
Не боишься высоты.
Ты не летчик, не танкист,
Круче ты — парашютист!
Поздравляю с днем твоим!
Пусть под небом голубым
Будут легкими полеты,
Жизнь без скуки и заботы.
С Днем парашютистов поздравляю!
И здоровья крепкого желаю,
И любви, и радости, и счастья,
И чтоб мимо шли ненастья.
Каждый пусть тебе полет
Позитив и удовольствие несет.
Пусть погода будет ясной
И вообще все будет классно.
Блеск азарта, куража,
Пусть в глазах искрится.
Поздравляю я тебя,
С днем парашютиста.
Покоряется пускай,
Вечное пространство.
Будут долго только в кайф,
В небе твои танцы.
Поздравления в смс
Пусть ты не падаешь с высоты успеха, а если и летишь с парашютом, то прямиком в счастливую жизнь. Пусть в небе всегда будет ясно, а парашют всегда открывается. С днем парашютиста.
Яркой точкой в высоте
Парашют играет в небе,
Он парит так виртуозно,
Словно голубь в облаках!
Парашютистов поздравляем,
Они храбрые, заметьте!
И ребятам этим смелым
Нипочём высотный страх!
Для кого-то лишь мечта,
А для тебя — рутина.
Тебе открыта красота:
Лес, речки паутина.
Приятель твой — небесный свод
Всегда пусть будет чистым.
Тебе с земли кричит народ:
«С днём парашютиста!»