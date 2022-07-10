День российской почты-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем российской почты в прозе
Поздравляем всех работников почты России! Вы незаменимые звенья, которые соединяют людей, прекращают ожидания, помогают дружбе! Желаем работать продуктивно, всегда хорошей погоды и благодарных клиентов!
В День российской почты поздравить хочу всех работников почты и почтальонов, пожелать приносить только хорошие новости, выбирать самые интересные и легкие пути, а еще всегда быть на острие событий!
С Днем российской почты. Желаю излучать добро и радость, всему миру дарить улыбки и долгожданные телеграммы, в делах почтовых непременно иметь успех, а в личной жизни оставаться счастливым и любимым человеком.
Поздравления с Днем российской почты в стихах
С Днем российской почты вас
От души я поздравляю!
Пусть все будет просто класс,
И здоровье ваше пусть крепчает.
Пусть исполнятся мечты,
Пусть преследуют успехи.
Все дела пускай достигнут высоты,
И душа наполнится пусть смехом.
С Днем российской почты.
Желаю вам писем счастья,
Посылок от любви
И пакетов страсти!
Летят пусть телеграммы
О радостях и успехах,
Не будет отправлениям
Пусть на пути помехи.
Вас с Днем почты поздравляю
Я сегодня от души.
Будут письма, телеграммы
Пусть добры и хороши.
За старания вам спасибо,
Мы пропали бы без вас.
Быстротой доставки только
Радуйте всегда вы нас.
Поздравления с Днем российской почты в смс
Письма чтобы отправлялись,
К адресату доставлялись,
Чтоб сбывались все желанья,
И заветные мечтания!
Мы ценим вашу работу,
Говорим спасибо.
Пусть звучит всегда, повсюду,
Русской почты имя!
Вы доставляйте радость людям,
Всегда по графику и в срок!
Желаем в праздники и будни,
Вам легких, скоростных дорог!
В День российской почты
Сотрудников поздравим!
Желаем вам добра
И всяческих признаний!