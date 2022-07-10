10 июля
﻿
Жизнь

День российской почты-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День российской почты отмечают 10 июля. К профессиональному празднику altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Почта России.
Почта России.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем российской почты в прозе

Поздравляем всех работников почты России! Вы незаменимые звенья, которые соединяют людей, прекращают ожидания, помогают дружбе! Желаем работать продуктивно, всегда хорошей погоды и благодарных клиентов!

В День российской почты поздравить хочу всех работников почты и почтальонов, пожелать приносить только хорошие новости, выбирать самые интересные и легкие пути, а еще всегда быть на острие событий!

С Днем российской почты. Желаю излучать добро и радость, всему миру дарить улыбки и долгожданные телеграммы, в делах почтовых непременно иметь успех, а в личной жизни оставаться счастливым и любимым человеком.

Сортировочный центр &quot;Почты России&quot;.
Сортировочный центр «Почты России».
digital.gov.ru

Поздравления с Днем российской почты в стихах

С Днем российской почты вас
От души я поздравляю!
Пусть все будет просто класс,
И здоровье ваше пусть крепчает.

Пусть исполнятся мечты,
Пусть преследуют успехи.
Все дела пускай достигнут высоты,
И душа наполнится пусть смехом.

С Днем российской почты.
Желаю вам писем счастья,
Посылок от любви
И пакетов страсти!

Летят пусть телеграммы
О радостях и успехах,
Не будет отправлениям
Пусть на пути помехи.

Вас с Днем почты поздравляю
Я сегодня от души.
Будут письма, телеграммы
Пусть добры и хороши.

За старания вам спасибо,
Мы пропали бы без вас.
Быстротой доставки только
Радуйте всегда вы нас.

Отделение &quot;Почты России&quot; в барнаульской &quot;Ленте&quot;.
Отделение «Почты России» в барнаульской «Ленте».
itregion22.ru

Поздравления с Днем российской почты в смс

Письма чтобы отправлялись,
К адресату доставлялись,
Чтоб сбывались все желанья,
И заветные мечтания!

Мы ценим вашу работу,
Говорим спасибо.
Пусть звучит всегда, повсюду,
Русской почты имя!

Вы доставляйте радость людям,
Всегда по графику и в срок!
Желаем в праздники и будни,
Вам легких, скоростных дорог!

В День российской почты
Сотрудников поздравим!
Желаем вам добра
И всяческих признаний!

Источник

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость