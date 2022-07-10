День российской почты-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем российской почты вас

От души я поздравляю!

Пусть все будет просто класс,

И здоровье ваше пусть крепчает.



Пусть исполнятся мечты,

Пусть преследуют успехи.

Все дела пускай достигнут высоты,

И душа наполнится пусть смехом.

С Днем российской почты.

Желаю вам писем счастья,

Посылок от любви

И пакетов страсти!



Летят пусть телеграммы

О радостях и успехах,

Не будет отправлениям

Пусть на пути помехи.