День пограничника-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю погранцов —

Удальцов и молодцов.

Сил желаю и удачи,

Быть счастливей и богаче.



Выдержки, и процветания,

И границы удержания,

Бесконечного здоровья

Вместе с пламенной любовью.

С Днем пограничника, ура!

Пусть будут в жизни лишь успехи,

Желаю счастья и добра,

И неба мирного навеки.



Пускай во всем везет всегда,

Большие встретят перспективы,

И для душевного тепла

Границ будут все открыты!