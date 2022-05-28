День пограничника-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем пограничника-2022 в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника! Желаю, чтобы работа была только в радость, карьерного роста, уважения и огромного здоровья. Пусть все в жизни складывается хорошо, все цели достигаются, желания исполняются, а родные и близкие всегда будут рядом и здоровы.
Поздравляю с Днем пограничника! Желаю сохранить здоровье крепким и стальным, желаю оставаться мужественным и отважным. Удачи во всех делах, счастья и любви, успеха, благополучия, уважения и солнечной погоды за окном.
Поздравляем вас с Днем пограничника, желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, дружеской поддержки, материального благополучия, силы духа и тела, мужества и смелости!
Приятные поздравления с Днем пограничника-2022 в стихах
Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.
И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
Пограничникам желаю:
Жить с гармонией в душе,
Пусть друзья вас окружают,
Будет счастье в багаже!
Пусть спокойно будет, мирно —
Это каждого мечта.
Оставайтесь духом сильными
И здоровыми всегда!
Пограничник — это гордо!
На ногах стоишь ты твердо,
Землю нашу охраняешь,
Сна подчас совсем не знаешь.
Пожелаю в день такой
Силы, бодрости большой,
Мира, счастья в жизни личной
И зарплаты сверхотличной.
Приятные поздравления с Днем пограничника-2022 в смс
Поздравляю погранцов —
Удальцов и молодцов.
Сил желаю и удачи,
Быть счастливей и богаче.
Выдержки, и процветания,
И границы удержания,
Бесконечного здоровья
Вместе с пламенной любовью.
С Днем пограничника, ура!
Пусть будут в жизни лишь успехи,
Желаю счастья и добра,
И неба мирного навеки.
Пускай во всем везет всегда,
Большие встретят перспективы,
И для душевного тепла
Границ будут все открыты!
В этот теплый майский день
Нам поздравить вас не лень.
И «спасибо» вам сказать,
Что спокойно можем спать.
Мир в стране, покой в семье,
Ведь граница на замке.
Всем вам слава и хвала,
Пограничные войска!