18 апреля
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Жизнь

Всемирный день радиолюбителя. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день радиолюбителя отмечают 18 апреля. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс — в подборке altapress.ru.

Радио, приемник.
Радио, приемник.
pixabay.com/

Поздравления с Всемирным днем радиолюбителя в прозе

Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя и хочу пожелать ни дня без связи, ни минуты без интересных идей. Пусть сердце плывет по счастливым радиоволнам, пусть любимое дело не стоит на месте, пусть радио всегда помогает весело работать и наслаждаться жизнью.

Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя и желаю больших возможностей и новых витков в развитии радио технологий и коммуникаций, постоянного потока превосходных идей и методов совершенствования, огромной роли радио в жизни человечества и невероятного заряда положительной энергии для твоего сердца от любимой частоты.

Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя. Желаю отличной связи в любой точке мира и даже за его пределами, желаю бесконечного потока совершенных идей для развития радиосвязи, желаю, чтобы радио помогало в любую минуту: и когда сердце поет, и когда душа волнуется, и когда нужно отвлечься от проблем.

Радио, приемник.
Радио, приемник.
pixabay.com/

Поздравления с Всемирным днем радиолюбителя в стихах

Ты — радиолюбитель!
Прими-ка поздравления,
Желаю позитива,
Идей и вдохновения.

Пусть хобби окрыляет
На новые идеи,
Легко реализуй
Великие затеи.

С Днем радиолюбителя!
Ты с видом победителя
Паяй, сигнал лови
И по волнам плыви —
Волнам любви, успешности,
Везения, беспечности,
Добра, тепла и благ!
Ура, да будет так!

Каждый радиолюбитель
Праздник должен свой отметить,
В этот день мы им желаем
Счастье и удачу встретить,
Пусть найдут они сегодня
Все для радио детали,
Пусть исполнится скорее
Все, о чем давно мечтали!

Радио, приемник.
Радио, приемник.
pixabay.com/

Поздравления с Всемирным днем радиолюбителя в смс

Дорогой мой радиолюбитель,
Поздравляю с этим чудным днем!
Волн диковинных властитель,
С твоим классным торжеством!

Пожелать хочу удачи,
Позитива, счастья и тепла.
Пусть не будет в жизни плача,
Будет больше пусть добра.

Песен в голове хранитель,
Позитивный человек,
Пусть же, радиолюбитель
Красит музыка твой век!

Будет тюнер под рукою,
Непременно, в час любой,
Чтобы ты волну настроил,
Подпевать сорвался в бой!

Радио — такая штука,
Что пленит давно всех нас,
Пусть мажорные лишь волны
Ловит оно всегда у вас.

Тех, кто в радио влюбился,
Поздравляю от души,
Ваши все эксперименты
Будут пусть лишь хороши.

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