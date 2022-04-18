Всемирный день радиолюбителя. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя и хочу пожелать ни дня без связи, ни минуты без интересных идей. Пусть сердце плывет по счастливым радиоволнам, пусть любимое дело не стоит на месте, пусть радио всегда помогает весело работать и наслаждаться жизнью.

Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя и желаю больших возможностей и новых витков в развитии радио технологий и коммуникаций, постоянного потока превосходных идей и методов совершенствования, огромной роли радио в жизни человечества и невероятного заряда положительной энергии для твоего сердца от любимой частоты.