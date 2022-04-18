Всемирный день радиолюбителя. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем радиолюбителя в прозе
Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя и хочу пожелать ни дня без связи, ни минуты без интересных идей. Пусть сердце плывет по счастливым радиоволнам, пусть любимое дело не стоит на месте, пусть радио всегда помогает весело работать и наслаждаться жизнью.
Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя и желаю больших возможностей и новых витков в развитии радио технологий и коммуникаций, постоянного потока превосходных идей и методов совершенствования, огромной роли радио в жизни человечества и невероятного заряда положительной энергии для твоего сердца от любимой частоты.
Поздравляю со Всемирным днем радиолюбителя. Желаю отличной связи в любой точке мира и даже за его пределами, желаю бесконечного потока совершенных идей для развития радиосвязи, желаю, чтобы радио помогало в любую минуту: и когда сердце поет, и когда душа волнуется, и когда нужно отвлечься от проблем.
Поздравления с Всемирным днем радиолюбителя в стихах
Ты — радиолюбитель!
Прими-ка поздравления,
Желаю позитива,
Идей и вдохновения.
Пусть хобби окрыляет
На новые идеи,
Легко реализуй
Великие затеи.
С Днем радиолюбителя!
Ты с видом победителя
Паяй, сигнал лови
И по волнам плыви —
Волнам любви, успешности,
Везения, беспечности,
Добра, тепла и благ!
Ура, да будет так!
Каждый радиолюбитель
Праздник должен свой отметить,
В этот день мы им желаем
Счастье и удачу встретить,
Пусть найдут они сегодня
Все для радио детали,
Пусть исполнится скорее
Все, о чем давно мечтали!
Поздравления с Всемирным днем радиолюбителя в смс
Дорогой мой радиолюбитель,
Поздравляю с этим чудным днем!
Волн диковинных властитель,
С твоим классным торжеством!
Пожелать хочу удачи,
Позитива, счастья и тепла.
Пусть не будет в жизни плача,
Будет больше пусть добра.
Песен в голове хранитель,
Позитивный человек,
Пусть же, радиолюбитель
Красит музыка твой век!
Будет тюнер под рукою,
Непременно, в час любой,
Чтобы ты волну настроил,
Подпевать сорвался в бой!
Радио — такая штука,
Что пленит давно всех нас,
Пусть мажорные лишь волны
Ловит оно всегда у вас.
Тех, кто в радио влюбился,
Поздравляю от души,
Ваши все эксперименты
Будут пусть лишь хороши.