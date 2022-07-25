Поздравляю с Днём сотрудника органов следствия России и искренне желаю всегда следовать по верному пути, никогда не оставлять без внимания ни одной улики и мелочи состава преступления, постоянно руководствоваться высоким профессионализмом, блестящей интуицией, отменной смекалкой и безупречной логикой. Пусть работается на славу, пусть живётся в своё удовольствие.

Ваша профессия очень сложна, но в то же время для общества очень важна! Желаем раскрыть все дела, чтоб чуйка отличной была. Пусть сила и терпение помогает в труде. А дома, чтоб была поддержка в любой беде, любовью и заботой, чтоб родные согревали. Пусть счастье витает над домом, а удача и достаток будут немыслимо огромны!