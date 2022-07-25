Поздравления в прозе
Поздравляю с Днём сотрудника органов следствия России и искренне желаю всегда следовать по верному пути, никогда не оставлять без внимания ни одной улики и мелочи состава преступления, постоянно руководствоваться высоким профессионализмом, блестящей интуицией, отменной смекалкой и безупречной логикой. Пусть работается на славу, пусть живётся в своё удовольствие.
Ваша профессия очень сложна, но в то же время для общества очень важна! Желаем раскрыть все дела, чтоб чуйка отличной была. Пусть сила и терпение помогает в труде. А дома, чтоб была поддержка в любой беде, любовью и заботой, чтоб родные согревали. Пусть счастье витает над домом, а удача и достаток будут немыслимо огромны!
Поздравляю с Днём сотрудника органов следствия России. Желаю в жизни следовать по зову сердца, а по работе всегда верно двигаться вперёд, распутывая даже самый сложный клубок историй. Пусть следствие никогда не заходит в тупик, пусть счастье всегда стучится в твои двери.
Поздравления в стихах
Всех найдёшь и всё докажешь,
Соберёшь улик запас,
Труд твой следствию так важен,
Ты — сотрудник просто класс!
И я искренне желаю,
Быстро в званиях расти,
И удача пусть большая
Тебя встретит на пути!
Пусть смекалка не подводит,
Раскрываются дела,
И зарплата с каждым годом
Чтоб стремительней росла!
Поздравляем с праздником!
Много-много радости,
На работе бодрости,
А в работе — тонкости,
Справедливой строгости,
Не гордыни — гордости!
Счастья, вдохновения,
Умного решения,
Нового прочтения,
Долгого терпения!
Сотрудники органов следствия,
Сегодня профессиональный, ваш, день.
И нет ни у кого сомнения,
Что нервы у вас, как кремень.
Желаем терпения, выдержки,
Ведь следствие — тонкая нить.
И в этой паутине расследований
Желаем себя сохранить.
Поздравления в смс
Вы Россию бережете,
Всю опасность уберете
И раскроете всегда
Преступленье без труда.
Всех сотрудников поздравим,
Благодарность вам оставим,
Пожелаем вам везенья
И поменьше преступлений.
Соблюдения законов, мудрости, терпения,
И, конечно, в этот день — всем вам поздравления!
Безупречных результатов, высокой эрудиции,
Успехов и удачи следственной полиции.
Работаешь ты в следствии,
Сегодня праздник твой.
Пускай в его последствии
Заботы ни одной
На деле не останется,
Как и иных проблем,
Тебе пусть улыбается
Удача, как и всем!