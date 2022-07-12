Всемирный день бортпроводника-2022. Поздравления в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем бортпроводника в прозе
С Днем бортпроводника. Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие, пусть прмо по курсу всегда ждут удача и успех, пусть на пути встречаются улыбки добрых людей, пусть каждый рейс жизни имеет счастливое завершение!
Пусть каждый день дарит тебе ощущение бесконечной свободы, легкости и полета, чтобы душа отдыхала и расслаблялась, а все хлопоты остались далеко внизу — такими маленькими и ничтожными.
День проводника пусть работникам профессии этой позволит расслабиться, отдохнуть, время себе посвятить и провести его с родными. Пусть работа радовать не перестает и вызывает самые положительные эмоции!
Приятные поздравления с Днем бортпроводника в стихах
В парадной форме и с улыбкой
Встречаешь пассажиров ты,
Бортпроводник — звучит достойно,
Профессия твоей мечты!
Сегодня мы тебя поздравим
И пожелаем жить без бед,
Полетов только безопасных,
Счастливых, долгих-долгих лет.
Работа бортпроводника,
Я знаю точно, нелегка,
Но ты справляешься легко,
Взмываешь в небо высоко!
Желаю красочных полетов,
Стабильных и больших доходов,
Успеха достигай во всем,
Взлетай все выше день за днем!
Бортпроводникам непросто,
Часто пассажир грубит,
Только ты на все вопросы
Отвечаешь без обид.
Грандиозного терпенья
Тороплюсь я пожелать,
И в свободное паденье
Никогда не попадать!
Приятные поздравления с Днем бортпроводника в смс
Желаем вам, бортпроводницы
Всегда лететь с улыбкой вдаль,
В Москву, иль в Токио и Ниццу.
Вы вмиг разгоните печаль!
Желаем чистого вам неба,
Желаем томных облаков,
И на Земле чтоб вас встречали
Уют, тепло, семья, любовь!
С Днем бортпроводника!
Дома ждут вас наверняка,
А вы летите над землей,
Создавая людям уют и покой.
Так будьте всегда радостны,
И дни пусть ваши будут интересны и ясны,
Красивые места вам повидать,
Но о доме никогда не забывать.
Настоящий
Проводник
Всех обслуживать
Привык!
Он улыбку
Дарит людям,
Пусть ему
Удача будет!