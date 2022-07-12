Всемирный день бортпроводника-2022. Поздравления в прозе, стихах и смс

Желаем вам, бортпроводницы Всегда лететь с улыбкой вдаль, В Москву, иль в Токио и Ниццу. Вы вмиг разгоните печаль! Желаем чистого вам неба, Желаем томных облаков, И на Земле чтоб вас встречали Уют, тепло, семья, любовь!

С Днем бортпроводника!

Дома ждут вас наверняка,

А вы летите над землей,

Создавая людям уют и покой.



Так будьте всегда радостны,

И дни пусть ваши будут интересны и ясны,

Красивые места вам повидать,

Но о доме никогда не забывать.