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День металлурга-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День металлурга отмечают 17 июля. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко.
Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко.
Анна Зайкова.

Приятные поздравления с Днем металлурга в прозе

Поздравляю с Днем металлурга! Желаю всем, трудящимся в этой тяжелой и горячей отрасли, свежего воздуха, безоблачного настроения и безопасного труда! Будьте здоровы, крепки и выносливы. Достигайте новых высот и стремитесь к совершенству. Счастья, прогресса и личного благополучия!

В День металлурга хочу пожелать здоровья стального и железной удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть мир и благополучие царят в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви!

С Днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пускай горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепчает!

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Приятные поздравления с Днем металлурга в стихах

«Металлург» звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.

Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы — надежда, вы — опора.
Счастья в День металлургии!

Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствуют удача
И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!

С уважением, с восхищением,
Поздравляем с вашим днем.
Металлурги — это сила,
Тонус ваш всегда стальной.

Будьте счастливы, здоровы,
Всех вам благ, зарплат больших,
И всегда, во всем подъема,
Дел великих, трудовых!

Букет, цветы.
Букет, цветы.
pixabay.com/

Приятные поздравления с Днем металлурга в смс

С Днем металлурга! Пусть он даст
Любых желаний исполнение,
Успехи станут — высший класс,
Удача ждет, почет, везение.

И на работе, и в семье
Всегда душа будет спокойна,
Победы властвуют везде,
А жизнь идет всегда достойно!

Металлургов поздравляем
С профессиональным днем.
Труд нелегкий восхваляем
И удач желаем в нем!

Вам огонь и зной не страшны.
Ваша выдержка — как сталь!
Пусть полнеет жизни чаша,
Пусть уйдут невзгоды вдаль.

Вновь металлурга день настал,
И мы сердечно поздравляем!
Пусть вечно плавится металл,
Вам сил, друзья, желаем!

Пускай кипит переработка
И страстен будет ваш накал,
И чтоб любимая работа
Несла всегда потенциал!

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