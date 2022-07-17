День металлурга-2022. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем металлурга! Пусть он даст

Любых желаний исполнение,

Успехи станут — высший класс,

Удача ждет, почет, везение.



И на работе, и в семье

Всегда душа будет спокойна,

Победы властвуют везде,

А жизнь идет всегда достойно!

Металлургов поздравляем

С профессиональным днем.

Труд нелегкий восхваляем

И удач желаем в нем!



Вам огонь и зной не страшны.

Ваша выдержка — как сталь!

Пусть полнеет жизни чаша,

Пусть уйдут невзгоды вдаль.