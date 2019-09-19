Из Барнаула в Новосибирск отправится скорый поезд «Ласточка»

19 сентября в 13.44 из Барнаула в Новосибирск отправится скоростной поезд «Ласточка». РЖД проводит тестовые демонстрационные поездки электропоезда в нескольких городах Сибири, краевой центр вошел в их число. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала "Ласточка".

Зачем «Ласточку» отправили в Сибирь

По данным РЖД, главная цель поездки — оценка технической возможности запуска электропоезда «Ласточка» на магистрали в постоянном режиме. Специалисты также посмотрят, смогут ли участвовать регионы в организации перевозок на таких поездах по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД).

Время «Ласточки» в пути между Барнаулом и Новосибирском составит 3 часа 18 минут. По маршруту следования предполагается две технические остановки на станциях Алтайская и Усть-Тальменская.

На поезде поедут специалисты завода-производителя, представители дирекции скоростного сообщения РЖД, руководство Алтайского региона ЗСЖД, министерства транспорта Алтайского края.

В чем уникальность «Ласточки», которая проедет по Сибири

Демонстрационные поездки «Ласточки» по Сибири проходят с 18 по 21 сентября. Поезд, который прокатится по региону, двухсистемный — это значит он способен работать в сетях как с постоянным, так и переменным током, сообщила lenta.ru. Такая «Ласточка» ходит в Сочи.

В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала «Ласточка». narod.altapress.ru

У других электропоездов нет подобной технической возможности, и это одно из препятствий для запуска постоянной электрички между Барнаулом и Новосибирском. В краевом центре они работают на переменном токе, а в Новосибирске на постоянном.

Испытания пройдут на участках Омск — Новосибирск, Новосибирск — Барнаул, Барнаул — Томск. РЖД уже проводила испытания «Ласточки» между Барнаулом и Новосибирском в 2014 и 2015 году. Электричку обещали запустить на постоянной основе в течение двух-трех лет, но этого так и не случилось

Что известно о скором поезде «Ласточка»

Двухсистемный скоростной электропоезд «Ласточка» предназначен для перевозки пассажиров на расстояния до 700 км. Он отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. Модификация создана на платформе «Ласточки-Премиум» и оснащена всем необходимым для комфорта пассажиров: системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, креслами с высоким уровнем комфорта класса «бизнес», санитарными блоками.

В поездах предусмотрена возможность организации горячего питания, использования WI-FI, подзарядки персональных компьютеров и смартфонов, учтены особенности передвижения людей с ограниченными возможностями. Посадка и высадка пассажиров может осуществляться как на высокие, так и на низкие платформы, в том числе и для маломобильных граждан.

В конце марта 2015 года в Барнауле снова побывала «Ласточка». narod.altapress.ru

Поезд может быть разной составности — от трех до 12 вагонов. Может развивать скорость до 160 км в час и работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

В скором времени с завода отправятся еще два подобных электропоезда, которые сейчас проходят приемку Центра технического аудита РЖД. Они будут курсировать на маршрутах Октябрьской железной дороги. Всего до конца года «Уральские локомотивы» планируют выпустить 12 двухсистемных электропоездов в пятивагонном исполнении.