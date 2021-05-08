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Жизнь

Из Казахстана на Алтай продолжают ввозить яблоки с запрещенными «мигрантами»

В очередной партии фруктов, ввезенных из Республики Казахстан, сотрудники Алтайской испытательной лаборатории нашли карантинную калифорнийскую щитовку. Об этом сообщил портал «вРубцовске.ру».

Яблоки
Яблоки
ССО

В испытательной лаборатории проверили свежие яблоки, отобранные из партии массой 19,5 тонн. В ходе энтомологических исследований в продукции был обнаружен карантинный для территории России объект — калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus регniciosus Comst).

Результаты испытаний были переданы в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В ведомстве отметили, что «зараженные» фрукты безопасны для здоровья человека и могут употребляться в пищу. Однако, они несут угрозу посадочному материалу.

Сотрудники лаборатории уже не первый раз обнаруживают в казахстанских яблоках опознанные летающие объекты. Последний раз запрещенные «мигранты» попадались в апрельской партии, весом 112 тонн.

Справка

Калифорнийская щитовка — вредитель плодовых культур. Выявляют ее по взрослым самкам, имеющим лимонно-желтую окраску и округлое тело. Самцы отличаются наличием крыльев.

В местах поражения на плодах и молодых побегах образуются красные пятна, происходит верхушечное усыхание деревьев. Щитовка поражает около 270 видов растений из 85 семейств.

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