Из Казахстана на Алтай продолжают ввозить яблоки с запрещенными «мигрантами»

В очередной партии фруктов, ввезенных из Республики Казахстан, сотрудники Алтайской испытательной лаборатории нашли карантинную калифорнийскую щитовку. Об этом сообщил портал «вРубцовске.ру».

В испытательной лаборатории проверили свежие яблоки, отобранные из партии массой 19,5 тонн. В ходе энтомологических исследований в продукции был обнаружен карантинный для территории России объект — калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus регniciosus Comst).

Результаты испытаний были переданы в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В ведомстве отметили, что «зараженные» фрукты безопасны для здоровья человека и могут употребляться в пищу. Однако, они несут угрозу посадочному материалу.

Сотрудники лаборатории уже не первый раз обнаруживают в казахстанских яблоках опознанные летающие объекты. Последний раз запрещенные «мигранты» попадались в апрельской партии, весом 112 тонн.