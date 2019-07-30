Личинка Лунтика или болеющий тритон: из Оби выловили непонятное существо

Рыбаки выловили из Оби в Новосибирске загадочного «мутанта» и начали предполагать, что это за существо, пишет Сиб.фм. Жители шутят, что это «личинка» Лунтика (героя детских мультфильмов) или некий экспериментальный вид, выведенный учеными Академгородка.

Пользователь Мясник Бурнев поделился снимком, в сети и начал строить догадки, как существо появилось на свет.

«Не для кого не секрет что в Новосибирске есть Академгородок, и что там делают, знают только тот кто там что-то делает», — пишет он.

В группе «Инцидент Новосибирск» комментаторы предположили, что это тритон, заболевший водянкой, сибирский углозуб или Годзила.

В начале июля барнаульцы тоже заметили странное существо, которое обозвали «мутантом». Жители города предположили, что это может быть беременная ящерица, щитень (ракообразное) или тритон.