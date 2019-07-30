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Жизнь

Личинка Лунтика или болеющий тритон: из Оби выловили непонятное существо

Рыбаки выловили из Оби в Новосибирске загадочного «мутанта» и начали предполагать, что это за существо, пишет Сиб.фм. Жители шутят, что это «личинка» Лунтика (героя детских мультфильмов) или некий экспериментальный вид, выведенный учеными Академгородка.

Неизвестное существо из Оби.
Неизвестное существо из Оби.
https://sib.fm

Пользователь Мясник Бурнев поделился снимком, в сети и начал строить догадки, как существо появилось на свет.

«Не для кого не секрет что в Новосибирске есть Академгородок, и что там делают, знают только тот кто там что-то делает», — пишет он.

В группе «Инцидент Новосибирск» комментаторы предположили, что это тритон, заболевший водянкой, сибирский углозуб или Годзила.

В начале июля барнаульцы тоже заметили странное существо, которое обозвали «мутантом». Жители города предположили, что это может быть беременная ящерица, щитень (ракообразное) или тритон.

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