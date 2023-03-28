Из тепла да в холод. Похолодание до -18 градусов ожидают в Алтайском крае

Похолодание наступит сразу после самых теплых дней на Алтае. Вслед за потеплением до +18 градусов в регион придет арктический антициклон, и столбики термометра устремятся вниз 30 марта.
Ночью ожидается −2…+3 градуса, а днем до -7 градусов с похолоданием.
31 марта станет самым холодным днем. Местами ночью по региону будет до -18 градусов, днем же прогнозируют до -7 градусов.
Синоптики успокаивают — похолодание не продлится долго. Уже со 2 апреля в регионе потеплеет.
О погоде 28 марта — в материале altapress.ru.