28 марта
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Жизнь

Из тепла да в холод. Похолодание до -18 градусов ожидают в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют похолодание до -18 градусов в регионе. Об этом сообщает «КП- Барнаул».

Птица, холод, погода.
Птица, холод, погода.
СС0

Похолодание наступит сразу после самых теплых дней на Алтае. Вслед за потеплением до +18 градусов в регион придет арктический антициклон, и столбики термометра устремятся вниз 30 марта.

Ночью ожидается −2…+3 градуса, а днем до -7 градусов с похолоданием.

31 марта станет самым холодным днем. Местами ночью по региону будет до -18 градусов, днем же прогнозируют до -7 градусов.

Синоптики успокаивают — похолодание не продлится долго. Уже со 2 апреля в регионе потеплеет.

О погоде 28 марта — в материале altapress.ru.

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