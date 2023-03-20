Весна откладывается: после метели на Алтай обрушится сильный мороз

Так, в северных районах ночная температура составила до минус 20 градусов, говорится в сообщении Алтайского краевого Гидрометцентра. Однако преимущественно в регионе — до минус 15-ти.
Днем температура воздуха составит до минус 8 градусов. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с.
В Барнауле дневная температура воздуха составит от минус 4 до минус 6 градусов.
На дорогах — сильная гололедица. Получается, зима слишком упорная, не хочет уступать место новому времени года. Хотя и наступил День весеннего равноденствия.
Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника.