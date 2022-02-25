Из-за ДТП с троллейбусом и трамваем встал колом главный проспект Барнаула

Как рассказали altapress.ru автомобилисты, троллейбус врезался в трамвай.
Пробка растянулась по Ленина от ТЦ «Пионер» до самого медуниверситета. Также стоит пр. Строителей и Красноармейский.
Пробка в Барнауле.
Скриншот 2GIS
Вечером 25 февраля в Барнауле на мосту в районе Нового рынка произошло ДТП, из-за которого парализовало движение по пр. Ленина.
Как рассказали altapress.ru автомобилисты, троллейбус врезался в трамвай.
Пробка растянулась по Ленина от ТЦ «Пионер» до самого медуниверситета. Также стоит пр. Строителей и Красноармейский.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter