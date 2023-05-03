Из-за медведей закрывают национальный парк в Сибири

Причина — медвежьи следы, которые стали чаще встречаться на туристических тропах. По мнению сотрудников нацпарка, это представляет угрозу для посетителей.

Ограничение на посещение введено с 3 мая на неопределенный срок.

Ранее медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов.

Уточняется, что дом заброшенный. Однако в соседних строениях проживают люди. Они, естественно, обеспокоены таким «соседством».

Сельчане уже два раза пытались выпроводить животное обратно в лес, но медведь возвращается.

Также проснувшихся медведей стали замечать в алтайских горах. Косолапые вышли из спячки и начали искать пропитание.

Основу рациона ранней весной у медведя составляет падаль домашних животных — овец, коз, яков. В летнее время хищники питаются сусликами и сурками. Для добычи пропитания медведи раскапывают десятки метров нор.