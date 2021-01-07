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Жизнь

Из-за морозов на Алтае замерзли незамерзаемые Голубые озера

В Республике Алтай из-за сильных морозов замерзли знаменитые Голубые озера, пишут «Новости Горного Алтая».

Девушки купаются зимой в Голубых озерах.
Девушки купаются зимой в Голубых озерах.
www.instagram.com/life_inns

Голубые озера — одна из главных достопримечательностей Чемальского района. По словам местных жителей, водоемы замерзли впервые за много лет.

«Здесь ежегодно устраивают крещенские купания. Возможность искупаться все же есть — у берегов сделаны проруби, чем уже пользуются отдельные смельчаки», отмечает издание.

Озера расположены в окрестностях села Аскат и «открываются» только осенью при обмелении Катуни — вода уходит, но при этом остается в глубоких расщелинах.

Самое поразительное в Голубых озерах — цвет и чистота, вода здесь прозрачная и ярко бирюзовая.

Ранее в Горном Алтае туристы нашли второе гейзерное озеро — необычный водоем в отроге Курайского хребта.

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