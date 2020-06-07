Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июня 20°C
Жизнь

Из-за подрядчика и нечистоплотных жителей в алтайском городе не могут нормально отремонтировать площадь

5 июня власти Рубцовска вновь вышли в рейд на центральную площадь Ленина. Ее несколько лет назад капитально отремонтировали, но работы оказались некачественными. Подрядчик уже взялся за переделку.

План реконструкции площади Ленина с фонтаном "Торнадо" в Рубцовске.
План реконструкции площади Ленина с фонтаном "Торнадо" в Рубцовске.
опубликовано на странице Вероники Лапиной в facebook.com

Претензии подрядчик признал в полном объеме и заверил, что устранит их к 10 июня. Промежуточная контрольная проверка показала, что «работа над ошибками» вылилась в обычное замазывание, пишет газета «Местное время».

Деревянные сидения, так называемой стены-скамейки, покрасили, но сделали это вместе с мусором, который не чистоплотные рубцовчане запихали между досок. И это — на всем протяжении скамейки.



Бетонную стенку тоже покрасили, но при этом так торопились, что покрасили еще и ветки кустарника.



«Вопросы есть и по самому качеству покраски бетона. Во-первых, сквозь новый слой по-прежнему видны надписи, рисунки, сделанные ранее подростками. Во-вторых, поверхность нижней части бетонной стенки, видимо, не была как следует подготовлена, поэтому проблемы появились снова и практически сразу: краска начала отслаиваться, отшелушиваться», — сообщают журналисты «Местного времени».

Результат работ компании «Райагропромстрой», скорее всего, администрация Рубцовска не примет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость