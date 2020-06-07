Из-за подрядчика и нечистоплотных жителей в алтайском городе не могут нормально отремонтировать площадь

5 июня власти Рубцовска вновь вышли в рейд на центральную площадь Ленина. Ее несколько лет назад капитально отремонтировали, но работы оказались некачественными. Подрядчик уже взялся за переделку.

Претензии подрядчик признал в полном объеме и заверил, что устранит их к 10 июня. Промежуточная контрольная проверка показала, что «работа над ошибками» вылилась в обычное замазывание, пишет газета «Местное время».

Деревянные сидения, так называемой стены-скамейки, покрасили, но сделали это вместе с мусором, который не чистоплотные рубцовчане запихали между досок. И это — на всем протяжении скамейки.

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Бетонную стенку тоже покрасилино при этом так торопилисьчто покрасили еще и ветки кустарника.





«Вопросы есть и по самому качеству покраски бетона. Во-первых, сквозь новый слой по-прежнему видны надписи, рисунки, сделанные ранее подростками. Во-вторых, поверхность нижней части бетонной стенки, видимо, не была как следует подготовлена, поэтому проблемы появились снова и практически сразу: краска начала отслаиваться, отшелушиваться», — сообщают журналисты «Местного времени».

Результат работ компании «Райагропромстрой», скорее всего, администрация Рубцовска не примет.