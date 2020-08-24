Из-за угрозы микс-эпидемии в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности

Травников отметил, что главная задача — подготовиться к возможным рискам в связи с угрозой микс-эпидемии (коронавирус, ОРВИ и грипп).
«В связи с необходимостью продолжения реализации противоэпидемиологических мероприятий, в частности, соблюдения масочного режим, режим повышенной готовности продлен до 30 сентября», — сказал он.
При этом, заявил губернатор, эпидемиологическая обстановка остается благоприятной и позволяет ввести некоторые смягчения.
«С сегодняшнего дня считаю возможным возобновить работу спортивной индустрии — все фитнес-клубы, тренажерные залы, групповые занятия команд, тренировки, во всех учреждениях физкультуры и спорта независимо от форм собственности, в том числе негосударственных», — добавил Травников.
Кроме того, с 1 сентября возобновят свою работу учреждения дополнительного образования.
Ранее стало известно, что Алтайский край, помимо коронавируса, готовится к вакцинации от еще двух эпидемий.
21 августа поступило более 555 тыс. доз вакцины от гриппа, всего в край поставят более 1,2 млн доз.