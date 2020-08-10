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10 августа
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Здоровье

Алтайский край готовится к вакцинации от еще двух эпидемий

В Алтайском крае началась подготовка к подъему заболеваемости ОРВИ, сообщает региональный Минздрав.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

Накануне в Правительстве прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсудили план по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса.

На заседании обрисовали перспективы иммунизации населения, подсчитали оснащенность медицинских организаций, в том числе коечный фонд для госпитализации больных с гриппом и новой коронавирусной инфекцией.

Также был поднят вопрос о расширении лабораторной базы для диагностики не только COVID-19, но и гриппа и прочих респираторных инфекций.

В этом году медики планируют вакцинировать от гриппа не меньше 60% населения.

Ранее эпидемиолог объяснил, зачем нужно к этой осени особенно важно привиться от простудных заболеваний.

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