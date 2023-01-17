Изымать доходы иноагентов в пользу государства предложили в Госдуме

Авторы инициативы заявили, что медийные лица и граждане, признанные иноагентами, нарушают принципы национальной безопасности и социальной справедливости своими критичными высказываниями в адрес государства.
По словам инициаторов, многие граждане РФ поддерживают идею внести изменения в Уголовный кодекс, позволяющие конфисковать имущество иноагентов и обращать его в доход государства.
Авторы считают, что реализация инициативы станет «эффективным фильтром от необдуманных действий» для россиян, не имеющих осознанной позиции.
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