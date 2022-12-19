19 декабря
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Жизнь

В России хотят ввести ответственность за принудительный сбор биометрии

Уголовную и административную ответственность за принудительный сбор биометрии могут ввести в России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Биометрия.
Биометрия.
СС0

По словам Володина, законопроект позволить распространить распространение биометрических данных некоммерческими организациями.

«И обеспечить их государственную защиту», — отметил политик.

Законопроект предполагает запрет на хранение геномной информации, ограничение перечня биометрии (только лицо и голос), запрет на принуждение к сдаче биометрии.

Кроме того, могут ввести упрощенное удаление информации из системы и контроль за использованием через «Госуслуги».

Возможен запрет на использование биометрии без согласия родителей. Законопроект рассмотрят во втором чтении 20 декабря.

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