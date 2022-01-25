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Жизнь

Алтайский МФЦ готов собирать биометрию

В 13 регионах России допустили, что могу начать сбор данных для Единой биометрической системы (ЕБС), пишут «Известия». Среди субъектов есть и Алтайский край.

Отпечаток пальца.
Отпечаток пальца.
СС0

Сбором биометрии будет заниматься МФЦ Алтайского края, но произойдет это только после выделения региону финансового обеспечения в виде субсидий из федерального бюджета.

Отмечается, что федеральный закон предусматривает не обязательство, а право МФЦ организовывать работу с биометрическими данными.

В список регионов попал также Пермский край, Калужская, Воронежская, Вологодская, Самарская, Владимирская, Ленинградская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область, а также Республика Марий Эл и Санкт-Петербург.

Эти регионы находятся в разных стадиях готовности к сбору биометрии.

Ранее сообщалось, что Госуслуги объединят с «Единой биометрической системой». Соответствующий контракт Минцифры заключило с «Ростелекомом».

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