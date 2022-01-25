Алтайский МФЦ готов собирать биометрию

Сбором биометрии будет заниматься МФЦ Алтайского края, но произойдет это только после выделения региону финансового обеспечения в виде субсидий из федерального бюджета.
Отмечается, что федеральный закон предусматривает не обязательство, а право МФЦ организовывать работу с биометрическими данными.
В список регионов попал также Пермский край, Калужская, Воронежская, Вологодская, Самарская, Владимирская, Ленинградская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область, а также Республика Марий Эл и Санкт-Петербург.
Эти регионы находятся в разных стадиях готовности к сбору биометрии.
Ранее сообщалось, что Госуслуги объединят с «Единой биометрической системой». Соответствующий контракт Минцифры заключило с «Ростелекомом».