Изысканный ужин за шикарное фото. Жительница Барнаула стала апрельским победителем в конкурсе архитектурных снимков

Объявлен апрельский победитель в архитектурном конкурсе «Барнаул — столица мира». Ею стала Ольга Мехонцева. Она сделала завораживающий кадр ЖК «Столичный». Рассказываем, какой приз ждет автора снимка и как завоевать награду в следующем месяце.

В начале 2022 года altapress.ru совместно с компанией «Первый» объявил конкурс на лучший архитектурный проект краевой столицы.

Сейчас активно проходит первый этап «соревнования шедевров». В ходе него горожане присылают снимки зданий и комплексов, которые, по их мнению, достойны называться самыми-самыми. Дальше, на следующем этапе, все решит голосование горожан.

Однако за свои фотографии авторы уже получают приятные (и вкусные) призы. Ранее получил сертификат в ресторан Bufette житель краевой столицы Никита Романов. Он сделал неповторимый снимок ЖК «Мичурин Парк».

Сертификат в ресторан Bufette. Фото Анны Зайковой

Однако не только Никита оказался достоин вознаграждения за свое творчество.

Жительница Барнаула Ольга Мехонцева сфотографировала родной ЖК «Столичный» и тоже не осталась без внимания, став еще одним (теперь уже апрельским) победителем! Она получила аналогичный выигрыш.

Женщина рассказала, почему считает это здание одним из самых прекрасных в краевой столице.

ЖК «Столичный». Фото Ольги Мехонцевой

— Красивое здание переменной этажности, увенчанное самым высоким в городе шпилем, который, несомненно, украшает город. На территории — площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой. К тому же наш «Столичный» включает в себя подземную автопарковку. На цокольном и первом этажах здания — помещения общественного назначения, все есть в шаговой доступности!

Напоминаем, что принять участие в конкурсе «Барнаул — столица мира» очень просто. Нужно только прислать на электронную почту stolicamira2022@gmail.ru фотографию строения, которое вы считаете лучшим.

Стоит отметить, что это может быть здание не только жилого, но и любого иного назначения.

Еще одно важное условие: «герой» снимка должен быть построен не позже января 2021 года.

Все объекты, которые попадут в объективы жителей, станут участниками второго этапа конкурса. Итоги подведет народное голосование.

Более подробно о конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира» можно прочитать здесь. А все вопросы задать по телефону: 8 (3852) 63-35-25.

P.S. В ближайшее время подведем итоги мая!!!