Изысканный ужин за шикарное фото. Жительница Барнаула стала апрельским победителем в конкурсе архитектурных снимков

В начале 2022 года altapress.ru совместно с компанией «Первый» объявил конкурс на лучший архитектурный проект краевой столицы.
Сейчас активно проходит первый этап «соревнования шедевров». В ходе него горожане присылают снимки зданий и комплексов, которые, по их мнению, достойны называться самыми-самыми. Дальше, на следующем этапе, все решит голосование горожан.
Однако за свои фотографии авторы уже получают приятные (и вкусные) призы. Ранее получил сертификат в ресторан Bufette житель краевой столицы Никита Романов. Он сделал неповторимый снимок ЖК «Мичурин Парк».
Однако не только Никита оказался достоин вознаграждения за свое творчество.
Жительница Барнаула Ольга Мехонцева сфотографировала родной ЖК «Столичный» и тоже не осталась без внимания, став еще одним (теперь уже апрельским) победителем! Она получила аналогичный выигрыш.
Женщина рассказала, почему считает это здание одним из самых прекрасных в краевой столице.
— Красивое здание переменной этажности, увенчанное самым высоким в городе шпилем, который, несомненно, украшает город. На территории — площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой. К тому же наш «Столичный» включает в себя подземную автопарковку. На цокольном и первом этажах здания — помещения общественного назначения, все есть в шаговой доступности!
Напоминаем, что принять участие в конкурсе «Барнаул — столица мира» очень просто. Нужно только прислать на электронную почту stolicamira2022@gmail.ru фотографию строения, которое вы считаете лучшим.
Стоит отметить, что это может быть здание не только жилого, но и любого иного назначения.
Еще одно важное условие: «герой» снимка должен быть построен не позже января 2021 года.
Все объекты, которые попадут в объективы жителей, станут участниками второго этапа конкурса. Итоги подведет народное голосование.
Более подробно о конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира» можно прочитать здесь. А все вопросы задать по телефону: 8 (3852) 63-35-25.
P.S. В ближайшее время подведем итоги мая!!!