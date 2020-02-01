Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, сообщила о том, как именно протекала болезнь и что делали врачи, пишут «Известия» со ссылкой на агентство Xinhua .

Известно, что женщина долгое время жила в Ухане и решила посетить родной город Чунцин накануне китайского Нового года. Ее муж обратил внимание на то, что она плохо себя чувствует, и отвез ее в больницу. Лечение не помогло, женщину перевели в центральную больницу «Санься».

Там пациентку поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Врачи перепробовали несколько методов лечения, женщине стало легче, вскоре ее выписали.

Жительница Китая посоветовала не бояться, носить маску, чаще мыть руки и не откладывать обращение к врачу в случае появления симптомов заболевания. Также она призвала слушаться врачей, верить им и сохранять хорошее расположение духа.

По последним данным, зафиксировано 9720 случаев заражения новым коронавирусом. Зарегистрировано более 200 летальных исходов.

Напомним, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января провела специальное совещание в связи со вспышкой в Китае нового коронавируса (2019-nCoV). Его объявили международной чрезвычайной ситуацией.

Отметим, что единичные случаи заражения уже зафиксированы в США, Сингапуре, Южной Корее, а также некоторых странах Европы.

Российский Минздрав направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавируса 2019-nCoV. В список препаратов от коронавируса вошли три лекарства. Список можно найти здесь.