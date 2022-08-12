Изобретательные бразильцы и придирчивый Рафаэль. Тест: что вы знаете о кофе

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Двойной эспрессо, капучино на кокосовом молоке или классический раф. Разновидности этого напитка увеличиваются со скоростью света, но как же все начиналось? Проверьте себя в тесте altapress.ru.
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