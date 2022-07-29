Сто лет одиночества батарейки. Тест: что вы знаете о переработке вторсырья

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Привычка сортировать мусор сегодня некоторым кажется очередной «модной» — наравне с прохождением курса «Как стать успешным за семь дней». На самом же деле, бережное отношение к окружающему миру воспитывают в нас еще с детства. Попробуйте вспомнить или узнать что-то новое о переработке вторсырья в тесте altapress.ru.
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