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Жизнь

Израильский хореограф назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру

Израильский хореограф Охад Нахарин назвал дикостью попытки «отменить» культуру России, пишут «Известия».

Гастроли Новосибирского государственного театра оперы и балета на сцене Большого театра
Гастроли Новосибирского государственного театра оперы и балета на сцене Большого театра
Борис Борисов /МАММ / МДФ / russfoto

Нахарин утверждает, что подобные попытки не вызывают в нем «никакого сочувствия».

«Кидаться с обвинениями в адрес простых людей и всего народа, страны и культуры в целом дико», — сказал хореограф.

Он заявил, что критически относится к действиям израильского правительства в международных вопросах.

Нахарин добавил, что с его стороны «откровенное высокомерие» — судить о российском руководстве. А отказываться от сотрудничества с отечественными коллективами нечестно.

Ранее президент Владимир Путин сказал, что Россия не будет отменять культуру Запада.

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