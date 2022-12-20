Израильский хореограф назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру

Гастроли Новосибирского государственного театра оперы и балета на сцене Большого театра

Нахарин утверждает, что подобные попытки не вызывают в нем «никакого сочувствия».

«Кидаться с обвинениями в адрес простых людей и всего народа, страны и культуры в целом дико», — сказал хореограф.

Он заявил, что критически относится к действиям израильского правительства в международных вопросах.

Нахарин добавил, что с его стороны «откровенное высокомерие» — судить о российском руководстве. А отказываться от сотрудничества с отечественными коллективами нечестно.

Ранее президент Владимир Путин сказал, что Россия не будет отменять культуру Запада.