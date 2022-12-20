Израильский хореограф назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру

Нахарин утверждает, что подобные попытки не вызывают в нем «никакого сочувствия».
«Кидаться с обвинениями в адрес простых людей и всего народа, страны и культуры в целом дико», — сказал хореограф.
Он заявил, что критически относится к действиям израильского правительства в международных вопросах.
Нахарин добавил, что с его стороны «откровенное высокомерие» — судить о российском руководстве. А отказываться от сотрудничества с отечественными коллективами нечестно.
Ранее президент Владимир Путин сказал, что Россия не будет отменять культуру Запада.
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