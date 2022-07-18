18 июля
Достижения и проблемы алтайского АПК
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Экономика

Что нужно сделать, чтобы в будущем яйцо от алтайских курочек не стало золотым

Программы господдержки сельхозпроизводства в последние годы регулярно подвергают корректировке. Но участники рынка не всегда понимают логику изменений. Так, условия предоставления субсидий на производство и реализацию зерновых культур наш собеседник директор агрофирмы «Птицефабрика «Енисейская» Виталий Савилов считает по меньшей мере несправедливыми. Свои аргументы он привел в разговоре с корреспондентом altapress.ru.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

Птицефабрика «Енисейская» уже несколько лет занимается собственным производством кормов. Это важный этап производственного цикла — кормоцех обеспечивает птицу свежим, сбалансированным питанием.

Необходимые для этого зерновые культуры птицефабрика выращивает самостоятельно на площади около 7 тыс. гектаров. На сторону зерно не продает — наоборот, его не хватает: дополнительно закупается около 3 тыс. тонн.

«Свои корма производит и любое животноводческое предприятие — невозможно содержать и выращивать сельскохозяйственных животных, не имея полей и не засевая их зерновыми культурами», — говорит Виталий Савилов.

Птицефабрика
Птицефабрика
Анна Зайкова

Однако постановление Минсельхоза России предусматривает, что субсидии на производство и реализацию зерновых культур предоставляют только тем, кто их и производит и продает. Продажа — обязательное условие. Реестр документов о реализации зерновых — одно из требований предоставления этого вида господдержки.

«Такие предприятия, как наша птицефабрика, как производители молока и многие другие, не получают ни рубля. Задаю вопрос: какие сельскохозяйственные предприятия обеспечивают более высокую занятость — чисто зерновые или все-таки животноводческие? Приведу пример птицефабрики „Енисейская“. У нас работают 300 человек. Для сравнения: зерновому хозяйству, обрабатывающему примерно такую же площадь пашни, достаточно 20−30 работников», — объясняет руководитель.

Второй вопрос: кто основной налогоплательщик в аграрном секторе? Птицефабрика «Енисейская» в 2021 году, по словам Виталия Савилова, уплатила 84 млн рублей — это налоги и страховые взносы. Фермер же отчисляет в бюджеты в разы меньше. Но он получает субсидию на зерновые культуры от государства, а птицефабрика и молочная ферма — нет.

Посевная.
Посевная.
vestikavkaza.ru.

Такой механизм предоставления субсидии наш собеседник считает несправедливым. Если мы хотим, чтобы предприятия, обеспечивающие занятость и поступление налогов, сохранялись и развивались, целесообразно внести изменения и предоставлять господдержку за производство зерновых культур, полагает собеседник altapress.ru.

Представители птицеводческой отрасли сегодня с тревогой смотрят в будущее. Вот только один тревожный вопрос, на который они пока не имеют ответа: смогут ли птицефабрики обновлять маточное поголовье кур-несушек с учетом того, что племенной материал до недавнего времени закупался за границей? Словом, вопросов сегодня надо решить очень много.

«Иначе в недалеком будущем яйцо будет на вес золота», — считает руководитель.

Виталий Александрович Савилов возглавляет агрофирму «Птицефабрика «Енисейская» с 2003 года. Птицефабрика «Енисейская» расположена в селе Малоенисейское Бийского района. Занимается производством и реализацией яйца, мяса кур, яичного порошка.

Цифра

70−75% составляют затраты на комбикорма для кур-несушек в себестоимости производства яйца.

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