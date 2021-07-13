«Уволенные люди не волнуют». Три тревожные тенденции, которые губят некогда процветавшее алтайское мукомолье

В нынешнем году алтайские зернопереработчики могут установить антирекорд последнего десятилетия, выпустив меньше 850 тыс. тонн муки. По крайней мере, такие не самые радужные прогнозы дают сами производители и добавляют: регион, который традиционно славился сильным мукомольем, уже несколько лет его планомерно теряет. Отрасль стала низкорентабельной и фактически бесперспективной для серьезных капвложений. Это косвенно подтверждает последний перед сфер влияния на рынке.

Тенденция № 1. Катастрофически низкая цена

Председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов Сергей Маслов драматизировать сложившуюся в его отрасли ситуации не склонен, но цифры упрямо говорят сами за себя. Эксперт не скрывает: цены складываются совсем не в пользу мукомолов.

Сегодня килограмм пшеницы помольной партии обходится в 15 рублей, муки — в 18 рублей, и это — только при себестоимости ее выработки 22 рубля. С минусовой рентабельностью алтайские зернопереработчики работают, начиная с весны 2020 года.

Так уж получилось, что мукомолам наряду с хлебопеками не везет — цена на их продукцию пусть и не регулируется напрямую, но находится под неусыпным контролем. Чуть что — возникают вопросы.

Хлеб , мука. СС0

Ирина Королькова, директор барнаульский пекарни «Рунгис», рассказывала altapress.ru, что каждое, пусть и совсем незначительное увеличение цены на хлеб вызывает бурю негодования со стороны покупателей. «Иногда аж булки в продавцов летят — столько возмущения», — сообщила она.

Есть еще и государство, которое пусть и негласно, но все же следит за тем, по какой цене в магазинах продается хлеб. Каждое повышение — и тут же проверка антимонопольной службы. Особо серьезными санкциями это не грозит, но сам факт не приятен. Предприятиям приходится много отписываться и объяснять, почему дорожает продукт.

Вот и получается, что цены растут на все продовольствие, особняком стоят только хлеб, крупы и муку. Самим производителям это явно не идет на пользу.

Сергей Маслов полагает: такое положение дел приводит к тому, что некогда ведущая отрасль алтайской экономики все больше превращается в отсталую и инвестиционно непривлекательную. Тон на рынке зернопереработчики больше не задают, вынужденно уступая лидерство зернотрейдерам и экспортерам.

Михайловский элеватор Из архива редакции

Эксперт отмечает важный факт: мелькомбинаты в Ребрихе, Ключах, Барнауле, Бийске, работавшие еще 10 лет назад, переработкой уже не занимаются. Их купили зернотрейдеры, которые в открытую говорят, что переработка им не интересна.

Сергей Маслов,

председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов:

Для того, чтобы заниматься экспортом, нужно 5−10 человек. Чтобы перерабатывать зерно на муку и крупу, — 250 человек. Один из руководителей зернотрейдерской компании из Новосибирской области, купивший комбинат в Алтайском крае, мне сказал прямо: «Переработкой заниматься не будет — не выгодно, а уволенные с производства люди нас не волнуют.

На Ключевском элеваторе.

Тенденция № 2. Невнятная государственная поддержка

«Не везет, так не везет» можно сказать и о формах государственной поддержки, которые работают для зернопереработчиков. Как и у другие сферы АПК, мукомолы могут пользоваться программой льготного кредитования, но, как они сами утверждают, только одних субсидируемых кредитов для вывода отрасли из сегодняшнего состояния недостаточно.

Попытки сделать жизнь мукомолов лучше государство все-таки предпринимает, но получается не всегда эффективно. Взять хотя бы так называемые хлебные субсидии.

В феврале 2021 году правительство объявило: зернопереработчики и хлебопеки будут получать дополнительную финансовую поддержку в связи с возросшими ценами на зерно.

Экспозиция Алтая на международном форуме «Хлеб , ты — мир» в Калужской области , 2019 год. Altairegion22.ru

Главная цель этой меры — остановить рост цен на хлеб в стране, начавшийся осенью 2020 года. Тянуть долго не стали: уже к середине месяца Алтайпищепром начал принимать заявки, в середине марта — выдавать деньги. Алтаю достался самый большой куш — 28 млн для пекарей и 357 млн — мукомолам. Казалось бы, радуйся — не хочу!

Сергей Маслов рассказывает: субсидии его предприятия получили, но в экономике производства они сыграли совершенно незначительную роль — помощь государства составила около 1,5 тыс. рублей на тонну, что только позволило приблизиться к уровню себестоимости, но так ее и не достигнуть.

Есть и еще одно «но».

Зернопереработка. Олег Богданов

Сергей Маслов,

председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов:

Субсидии получили не все, потому что многие предприятия закупили зерно осенью по высокой цене. А выплачивали их только на пшеницу, приобретенную для производства муки с 1 января 2021 года. И выплатили лишь за три месяца — за январь, февраль и март. На то зерно, которое закупалось в апреле-июне 2021 года и с сентября по декабрь 2020 года, субсидии не выплачиваются.

Вот и получилось: государственные деньги розданы, вау-эффекта от этого нет.

Барнаульский ВРЗ выпустил первую партию вагонов-хопперов. Иван Кузьмин

Тенденция № 3. Упор на тотальный экспорт сырья

Свою долгоиграющую экспортную стратегию Россия расписала еще в 2017 году. В документе прописано: Алтайский край к 2024 году должен вывозить продукции на 501 млн долларов.

Промежуточные показатели регион каждый год выполняет, но только происходит это не за счет вывоза готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, а за счет сырья, отмечают мукомолы.

Многие из них недоумевают: строить экспортную политику на работе с Казахстаном — заведомо провальный шаг. Государство, которое является крупной аграрной державой, два последних года закупает зерно в приграничных российских территориях, только чтобы обеспечить свои мощности и отгрузить продукцию в страдающую от засухи южную Азию.

Как только там улучшится ситуация — алтайская пшеница будет Казахстану уже не нужна, полагают алтайские мукомолы.

Экспортные поставки муки. Altairegion22.ru

Сергей Маслов,

председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов:

Слов об экспорте готовой продукции говорится много, никаких реальных действий по его поддержке нет. У нас часто рассуждают о том, что надо продавать не круглый лес или другие ресурсы, а переработанную продукцию. Так и здесь — давайте поддерживать экспорт не зерна, а муки и круп, давайте кормить китайцев или индонезийцев мукой, а не зерном. Вот в чем выход. Поддержите экспорт — тогда заработают наши мельницы.

По данным Алтайкрайстата, за первые пять месяцев текущего года местные предприятия произвели 351,9 тыс. тонн муки, что на 17% ниже уровня прошлого года. В тяжелом 2020-м загруженность мощностей алтайского мукомолья составляла 60%.