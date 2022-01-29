Известные алтайские ансамбли попали в госпрограмму «Большие гастроли»

Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березикова даст концерт в регионах Дальнего Востока, а ансамбль русского танца «Огоньки» им. Гарри Полевого (Государственная филармония Алтайского края) побывает с гастролями в городах Золотого кольца.
Все профинансирует федеральный бюджет.
Программа «Большие гастроли» стартовала в России в 2014 года. Она призвана формировать и объединять единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов.