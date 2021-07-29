В этом году заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей. В барнаульском музыкальном театре он прослужил 40 лет и исполнил более 250 ролей. Altapress.ru он рассказал, сколько может отжаться от пола и как соседям пришлось примириться с его ариями Мефистофеля.

Обливайтесь по утрам

Когда договаривалась об интервью с Юрием Андреевичем по телефону, в начале разговора подумала, что ошиблась номером. Слишком молодой голос — никаких старческих ноток, покашливаний, характерного «скрипа».

Звонкий, четкий, уверенный — в жизни артист оказался похожим на свой голос, предстал подтянутым и стройным.

— Сегодня утром я еще не обливался холодной водой. Но ничего, сделаю это вечером, — говорит человек, который только что отметил 80-летний юбилей. «8:0 в мою пользу», — пошутил о своем возрасте артист.

Мы пересеклись с ним в ДК Барнаула. Коллеги встречают с цветами, поздравляют, желают долгих лет жизни. Жизнь у Юрия Кашина получилась не просто долгой, но и яркой, насыщенной, богатой на самые разнообразные роли.

Сопромат не зашел

В числе артистов он, как и многие люди того времени, оказался случайно.

Родился Юрий Кашин в семье военного в 1941 году. Тогда они жили за полярным кругом, в городе Кандалакша, что в Мурманской области. Детские воспоминания о долгой полярной ночи сохранились у него до сих пор.

— Жили в бараке. В городе бушевали сильные ветра, зимой ходили в школу по карабину — прицепимся и идем сквозь метель. Брали с собой строганину или сало, закапывали в снегу у крыльца. На перемене выкапывали и ели. Вкусное было «мороженое», — вспоминает Кашин.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей Анна Зайкова

Еще одно из ярких воспоминаний — охотничья поездка с дедом на лайках за тюленем.

— Он бил их багром. А я пинал его, просил не убивать. Плакал всю обратную дорогу. С тех пор не могу видеть, как кто-то мучает или убивает животных, — поделился он.

Музыкой занимался с детства, окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Потом его семья переехала в Пермь, где он окончил машиностроительный техникум.

— Сопромат, усталость металла, температура плавления… Написал диплом и сразу все забыл. Не работал по профессии ни дня, не мое это было, — пожимает плечами Кашин.

После техникума отправился в армию, где судьба его и свела с театром. На службе он участвовал в армейской самодеятельности, пел в военном хоре.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей Анна Зайкова

На третьем году службы поступил в музыкальное училище в Свердловске. Продержался ровно год.

— Как сейчас помню — попал к преподавательнице Рахили Герцман. Расстроился, что учить петь меня будет женщина. Я думал, что преподаватель будет мужчина. Он покажет, как надо распеваться, а потом: «Ну-ка, Юра, повтори!». Промучился год. Взял «академ» — и больше не вернулся, — вспоминает артист.

Отсутствие образования не помешало ему после армии поступить в хор академического театра оперетты в Свердловске.

— Всем артистам хора давали небольшие роли. И мне тоже начали давать — одну, потом вторую, третью… Говорили, что вклиниваюсь сразу в образ. Вся моя актерская школа была за кулисами. Все спектакли я смотрел оттуда, сидя на маленькой табуреточке. Внимал, перенимал опыт, — говорит Юрий Андреевич.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей Анна Зайкова

Голос пришлось также «настраивать» самому. Дома актер держал множество пластинок с записями певцов-баритонов. Постоянно слушал их, пытался подражать. Так нашел свой стиль.

— Пою и сейчас. На флешке у меня 350 самых разных песен — романсы, классика, попса. Исполняю композиции Меладзе, Лещенко, Лепса — мне все нравится.

Прослужив некоторое время в Свердловске, он попал в закрытый городок Верх-Нейвинский. Там ему впервые стали давать большие роли — так, в 30 лет он сыграл старика Нечипора в «Свадьбе в Малиновке».

А через пять лет Кашин оказался в Барнауле.

— В 1970 году я даже не знал, что такой город есть. Приехал сюда, думал, что надолго здесь не задержусь. А мне раз — и сразу 15 больших ролей дали! В спектаклях «Веселая вдова», «Летучая мышь», «Остров сокровищ», «Кварталы Парижа»…Так вот и прошмыгнули незаметно 40 лет, — с ностальгией говорит актер.

Труффальдино и гантели

Петь можно легко. А вот петь и танцевать в течение двухчасового спектакля — значительно тяжелее.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей Анна Зайкова

Юрию Кашину «удержаться на высокой ноте» всю жизнь помогал спорт.

— Как себя помню, родился лысым, в очках и с гантелей в руке, — шутит артист.

Из всех спортивных снарядов предпочел штангу — дотянул с ней до кандидата в мастера спорта. Дома лежат гири по 16 кг — в молодости мог легко ими перекреститься, говорит он.

Гантели по 8, 15 и 24 кг тоже дома не пылятся до сих пор — артист регулярно тренируется. «Только раньше легко мог отжаться 100 раз, а сейчас только 20», — сокрушается 80-летний мужчина.

— В спектакле «Труффальдино из Бергамо» было восемь певческих номеров. И примерно столько же танцевальных. Поэтому утро перед показом я проводил в зале — чтобы прийти в театр размятым. И еще обязательно бегал трусцой. Зимой — в футболке, для закалки, — вспоминает актер.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей Анна Зайкова

Как говорит Кашин, он оббежал больше 300 городов России и разных стран — так он готовился к спектаклю везде, где были гастроли. Однажды во Львове нечаянно поставил рекорд в 16 км — правда, только потому, что заблудился.

Голос тоже тренирует постоянно. Поет громко, но никогда не репетирует в выходные дни, чтобы не мешать соседям.

Его ариями поначалу были недовольны и сотрудники детской библиотеки, что находятся прямо под его квартирой. Но и с ними Кашин нашел общий язык.

— Дал им парочку бесплатных концертов — они и успокоились. А сейчас, когда пересекаемся на улице, они мне говорят: «Юрий Андреевич, слышали вас, как вы поете». Приглашают на праздники давать концерты, — рассказал он.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей Анна Зайкова

Но бывают и «черные» дни, когда артисту не хочется ни петь, ни брать гантели в руки. «Расслабиться» не дает жена.

— Заставляет меня петь. «Пой, — говорит, — и все тут!». И правильно делает. А то без дела, без песен и концертов, особенно сейчас, в пандемию, быстро скисаешь, — откровенно делится актер.

«Прощай , радость»

Сегодня Юрий Кашин не ходит в музыкальный театр — «больно смотреть». Расставание с театром получилось болезненным, во время постановки спектакля «Сильва».

Юрий Андреевич рассчитывал на роль князя Леопольда фон Веллергейма, но на нее поставили другого артиста. Отказ задел актера за живое — в порыве чувств он тут же написал заявление об уходе.

— Прихожу домой, реву. Жена, узнав, что случилось, успокоила меня, поддержала. Внутренне я надеялся, что меня позовут обратно, ведь я был полон сил, мог еще играть и играть. В общем, как подметил мой коллега: «Театр — это поле боя, где раненых не подбирают», — говорит артист.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей Анна Зайкова

Но, несмотря на драматический разрыв, Кашин с теплом вспоминает коллектив и режиссера Константина Яковлева, который начинал карьеру актером. Вместе с ним он играл в спектакле «Ханума».

— Костя учился у Виктюка. Яковлев оказался очень тонким, мудрым режиссером. Обожаю его, до сих пор периодически созваниваемся. С юбилеем он меня тоже поздравлял, — говорит он.

С выходом на пенсию Юрий Кашин стал частым гостем ДК Барнаула и других площадок. Выступает бесплатно, недавно получил прибавку к пенсии в размере шести тысяч рублей — не за 250 сыгранных ролей, а за возраст.

Заслуженный артист РСФСР Юрий Кашин отметил 80-летний юбилей Анна Зайкова

Сегодня из-за пандемии приглашений нет. Но артист продолжает репетировать дома — а вдруг завтра все станет по-другому? И тогда Юрий Андреевич обязательно исполнит любимый романс «Прощай, радость», который пели Дмитрий Хворостовский и Лев Лещенко.