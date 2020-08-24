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Жизнь

Известные фантасты отправят в Алтайский край сборники рассказов о мире после Covid-19

Известные российские писатели издали сборник фантастических рассказов «ПостЭпидемия» о мире, после пандемии Covid-19. Алтайский край оказался в числе тех регионов, куда бесплатно отправят эти книги.

Книги, чтение, библиотека
Книги, чтение, библиотека
СС0

Все началось с проекта в интернете, придуманного писателем Вадимом Пановым. К нему присоединились такие авторы, как Сергей Лукьяненко, Юрий Бурносов и другие.

Сначала публикация рассказов была только на сайте постэпидемия.рф, а потом авторы решили издать печатный сборник.

Этим занялось издательство «Acta Diurna», пишет guberniya.info.

На продажу в магазины отправилась лишь малая часть, а 45 тыс. экземпляров книги решили передать школам, городским библиотекам, студентам медицинских вузов и врачам. Сборники поступят и в библиотеки Алтайского края.

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