Известные фантасты отправят в Алтайский край сборники рассказов о мире после Covid-19

Все началось с проекта в интернете, придуманного писателем Вадимом Пановым. К нему присоединились такие авторы, как Сергей Лукьяненко, Юрий Бурносов и другие.
Сначала публикация рассказов была только на сайте постэпидемия.рф, а потом авторы решили издать печатный сборник.
Этим занялось издательство «Acta Diurna», пишет guberniya.info.
На продажу в магазины отправилась лишь малая часть, а 45 тыс. экземпляров книги решили передать школам, городским библиотекам, студентам медицинских вузов и врачам. Сборники поступят и в библиотеки Алтайского края.