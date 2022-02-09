Известный арт-критик Барнаула призвал установить памятники горным офицерам и Достоевскому

Барнаульский арт-критик Вадим Климов в своем Дзен-блоге заявил , что Барнаулу необходим памятник горным офицерам и Федору Достоевскому, который несколько раз был в столице края.

По словам арт-критика, горный офицеры «составляли славу и гордость города». Как единственная на момент основания Барнаула городская элита, они поспособствовали сложению «культурного фундамента» — основали музей, театр, библиотеку, аптеку.

«Сегодня Барнаул не сохранил память о горных офицерах, но гордится исторической застройкой, например архитектурным ансамблем Демидовской площади. Еще больше город хвалится купечеством. Купеческая история города, это примерно 50 лет, с 1861 по 1917 годы. А история горного округа почти 150 лет, с 1739 по 1893 годы», — заметил Климов.

Арт-критик Вадим Климов написал новую книгу «Достоевский проездом» altapress.ru

В связи с этим он предложил организовать конкурс на создание памятника горным офицерам Алтая, а заодно и Федору Достоевскому. Конкурс он предложил организовать музеям или любой группе инициативных людей.

«Когда начинается разговор о памятниках, многие представляют стоящего на постаменте отлитого в бронзе царя или Ленина. На самом деле в городе много странных скульптурных изображений. Вспомните один из последних, это памятник зомби-мертвецу высунувшему пальцы из-под земли», — говорит Климов.

Напомним, в прошлом году Вадим Климов выпустил новую книгу под названием «Достоевский проездом. Барнаул 1857−2021 год». Произведению он дал жанр «пьеса-экскурсия» или «экскурсия в состоянии метамодернизм в шести локациях».

В пьесе Барнаул описан глазами великого русского писателя.

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