Известный на Алтае бизнесмен Александр Ракшин устроил для олимпийцев спортивный релакс

Группа известных в России лыжников в настоящий момент отдыхает в Республике Алтай. На Телецкое озеро их пригласил основатель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин.

Среди звездных гостей — Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Все они победители и призеры Олимпиады-2022. Спортсмены прибыли вместе с семьями.

Например, Денис Спицов приехал с женой Ольгой и дочкой, которая родилась 1 марта этого года. Иван Якимушкин и его супруга Ольга Кучерук совместили поездку со свадебным путешествием. Молодые поженились за несколько дней до приезда в Горный Алтай.

«Пообщаться со старшими коллегами приехали на Алтай и стипендиаты Мария-Ра — подающие большие надежды лыжники Яна Кирпиченко и Никита Денисов. Александр Бессмертных — еще один стипендиат Мария-Ра и призер олимпиады 2014 года также выбрал время, чтобы провести время в кругу коллег», — говорится в сообщении компании.

Спортсмены времени не теряли и уже успели съездить в велопоход на 60 км с бродами, погуляли пешком, побывали на водопаде, отведали алтайского меда на пасеке.

Впереди именитых гостей ждет встреча с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.