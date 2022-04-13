13 апреля
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Спорт

Губернатор Томенко помог приобрести уникальное оборудование для бийских «снайперов»

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко для бийских стрелков, которых тренирует заслуженный тренер России по пулевой стрельбе Игорь Каменский, закупили новейшее тренировочное оборудование, сообщает правительство края.

Сергей Каменский.
Сергей Каменский.
altairegion22.ru

Напомним, Томенко в 2021 году пообещал новое оборудование бийским стрелкам — после того, как Сергей Каменский завоевал две медали на Олимпийских играх в Токио.

«Из краевого бюджета в 2021 году было выделено около 8 миллионов рублей, на которые в бийский спортивный стрелковый тир закупили суперсовременные стрелковые установки, новые винтовки, а также костюмы для стрельбы и штативы для винтовок и др. Попадание регистрирует специальная компьютерная программа с точностью до 0,1 миллиметра», — рассказали в правительстве.

До этого бийские «снайперы» тренировались на электронных тренажерах «Скат» российского производства, которые тоже позволяют работать с большой точностью, однако «швейцарские установки превосходят их на порядок».

Игорь Каменский отметил, что новые установки позволяют работать без расходного материала.

«На не нужны мишени. На установку ставится специальная маска, которая имитирует мишень. Хорошие винтовки. Кстати, Сергей Каменский тоже стреляет со „Штеера“, поэтому сейчас мы оснащены очень неплохо», — пояснил заслуженный тренер России.

В правительстве Алтайского края подчеркнул, что такое уникальное оборудование есть только в Бийске.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил медаль и кортик алтайскому стрелку Сергею Каменскому.

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