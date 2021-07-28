Алтайский стрелок Сергей Каменский рассказал о ритуале перед каждым выстрелом на Олимпиаде

Бийчанин Сергей Каменский, накануне в паре с Юлией Каримовой завоевавший бронзу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте на Олимпиаде в Токио, рассказал о чувствах после победы и психологических фишках во время стрельбы.

«Эмоции замечательные, просто фантастические. Рад, что наша победа над корейцами выглядела легкой, но это было далеко не так. Еще в квалификации непросто пришлось», — приводит слова спортсмена Олимпийский комитет России.

Каменский считает, что до золота не хватило «чуть-чуть везения», так как результаты были близкие, с разницей меньше балла. В борьбе за право выйти в личный финал все решил случай и такое бывает часто.

«Слишком уж мы точно стреляем», — подметил олимпийский призер.

Также он рассказал, зачем перед каждым выстрелом закрывал глаза.

«Это способ психологической разгрузки: закрыть глаза, сделать глубокий вдох, выбросить все лишнее из головы и забыть о предыдущем выстреле. Очень помогает расслабиться, потому что во время соревнований испытываем колоссальное напряжение, все сжимается. И необходимо это чувство сбрасывать», — говорит Каменский.

Выступления еще двух алтайских спортсменов ждут поклонников 3 и 4 августа. 3 числа побежит звезда легкой атлетики Сергей Шубенков, 4 августа выступит каноистка Ирина Андреева.