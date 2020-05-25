Известный на Алтае краевед на народные деньги издал энциклопедию героизма

Алексей Кобелев, известный в регионе краевед, член Союза писателей России, автор двух десятков документальных книг накануне 75-летия Победы двухтомник о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена боевой Славы, чья жизнь была связана с Алтаем.

Издание книги поддержал депутат Госдумы Иван Лоор. Автор пришел к нему на личный прием и рассказал об идее. Лоор первым внес финансовую помощь.

«Потом благодаря информационной поддержке СМИ, ветеранскому активу союза журналистов края, подключились другие меценаты, организации. Так что — книга получилась народной», — прокомментировал депутат.

Отмечается, что в таком формате книги ранее в регионе не издавались.

Для подготовки очерков автор изучил больше 1500 наградных листов, использовал массу изданий и публикаций (и не только Алтая).

В сборнике представлено 424 Героя Советского Союза, 85 полных кавалеров ордена боевой Славы и 47 воинов, своим подвигом заслуживших звания Героя Советского Союза, но не получивших его. Размещено более 640 фотографий.

Общий объем двухтомника составил свыше 1250 страниц.

Из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось отложить, но книгу уже вручили вдове полного кавалера орденов Славы, Героя Социалистического Труда Христенко В.Т. — Ангелине Дмитриевне. Она внесла свою лепту и хотела увидеть страницы о муже.

Презентацию планируют все же провести до конца года.

Алексей Кобелев задумал новую книгу. Он собирает материалы по Героям труда Алтая.