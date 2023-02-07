Известный писатель приедет в Барнаул и прочитает свои неопубликованные рассказы

Цыпкин с экспериментальной сцены прочитает свои неопубликованные рассказы в трех разных жанрах.
Новый Цыпкин: рассказ «Децимация на Стиксе» — антиутопия о жестоком социальном эксперименте в обществе будущего.
Старый Цыпкин: рассказ «Сливянкинагейт» — сатира на тему фильма «Не смотрите наверх». Продолжение известного рассказа «Трагическое недоразумение».
Вечный Цыпкин: рассказ «Прометейка» — эпатажная комедия на тему отношений и радикального феминизма.
Справка
Александр Цыпкин — автор бестселлеров «Женщины непреклонного возраста», «Дом до свиданий», «Девочка, которая всегда смеялась последней», «Идеальный ЧЕ. Интуиция и новые беспринцЫпные истории», «Полузащитник Родины», «Интуиция. Burnt in the USSR».
Ранее Цыпкин выступил в в театре им. Шушкина 3 сентября 2022.
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