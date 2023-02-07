7 февраля
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Жизнь

Известный писатель приедет в Барнаул и прочитает свои неопубликованные рассказы

Известный писатель, сценарист Александр Цыпкин выступит с программой «БеспринцЫпные чтения» в театре драмы им. Шукшина 20 февраля в 19:00.

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Данил Чащин в театре драмы
Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Данил Чащин в театре драмы
Ирина Пергаева

Цыпкин с экспериментальной сцены прочитает свои неопубликованные рассказы в трех разных жанрах.

Новый Цыпкин: рассказ «Децимация на Стиксе» — антиутопия о жестоком социальном эксперименте в обществе будущего.

Старый Цыпкин: рассказ «Сливянкинагейт» — сатира на тему фильма «Не смотрите наверх». Продолжение известного рассказа «Трагическое недоразумение».

Вечный Цыпкин: рассказ «Прометейка» — эпатажная комедия на тему отношений и радикального феминизма.

Справка

Александр Цыпкин — автор бестселлеров «Женщины непреклонного возраста», «Дом до свиданий», «Девочка, которая всегда смеялась последней», «Идеальный ЧЕ. Интуиция и новые беспринцЫпные истории», «Полузащитник Родины», «Интуиция. Burnt in the USSR».

Ранее Цыпкин выступил в в театре им. Шушкина 3 сентября 2022.

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