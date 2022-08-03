Писатель Александр Цыпкин прочитает в алтайской драме неопубликованные рассказы «БеспринцЫпных чтений»

Он выступит со своим известным проектом «БеспринцЫпные чтения». Зрителям обещают программу из неопубликованных рассказов.
«"БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. «Чтения» проходят на сцене «Гоголь-Центра», Электротеатра Станиславский, театрального центра «На Страстном» и других культовых площадках", — сообщили в драме.
Цыпкин выступит на малой сцене. Стоимость билетов — 500−1700 рублей. Начало в 19:00.
Напомним, известный писатель создал пьесу «Интуиция», которая была поставлена в алтайской драме под руководством Константина Хабенского.
Ранее стало известно, что Молодежный театр Алтая поставит спектакль по «Мертвым душам» Гоголя.