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Жизнь

Писатель Александр Цыпкин прочитает в алтайской драме неопубликованные рассказы «БеспринцЫпных чтений»

3 сентября в Барнауле в театре драмы им. Шукшина выступит писатель и драматург Александр Цыпкин.

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Данил Чащин в театре драмы
Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Данил Чащин в театре драмы
Ирина Пергаева

Он выступит со своим известным проектом «БеспринцЫпные чтения». Зрителям обещают программу из неопубликованных рассказов.

«"БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. «Чтения» проходят на сцене «Гоголь-Центра», Электротеатра Станиславский, театрального центра «На Страстном» и других культовых площадках", — сообщили в драме.

Цыпкин выступит на малой сцене. Стоимость билетов — 500−1700 рублей. Начало в 19:00.

Напомним, известный писатель создал пьесу «Интуиция», которая была поставлена в алтайской драме под руководством Константина Хабенского.

Ранее стало известно, что Молодежный театр Алтая поставит спектакль по «Мертвым душам» Гоголя.

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