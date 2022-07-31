31 июля
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Жизнь

Барнаульский театр поставит спектакль по «Мертвым душам» Гоголя

В Молодежном театре Алтая в новом сезоне поставят спектакль по бессмертной классике — «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя.

Молодежный театр Алтая.
Молодежный театр Алтая.
"СтройГАЗ".

Спектаклем займется главный режиссер театра Алексей Серов.

В театре обещают, что это станет очередной масштабной постановкой, участвовать будет практически вся труппа — 33 человека.

В постановочную группу войдут специалисты, которые ранее занимались мюзиклом «Фауст» — сценограф Илья Кутянский, художник по костюмам Наталья Сыздыкова, художник по свету Дмитрий Зименко, хореограф Николай Андросов, а также композитор Лариса Казакова.

Премьерные показы спектакля «Мёртвые души» намечены на 7 и 8 октября.

Напомним, в июне театр представил зрителям две новых постановки — «Три толстяка» и «Марьино поле». Посмотреть фоторепортажи с них можно здесь и здесь.

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