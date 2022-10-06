Известный рэпер выступил для мобилизованных с Алтая

Жиган выступил в автобронетанковом инженерном институте.
По его словам, гости концерта были в «отличном настроении».
«Вместе спели не одну песню», — отметил исполнитель.
Ранее Григорий Лепс рассказал, сколько заработал на песне «Рюмка водки».
Российски рэпер Рома Жиган выступил в Омске, где находятся мобилизованные из Алтайского края, рассказал он на своей странице во «ВКонтакте».
Жиган выступил в автобронетанковом инженерном институте.
По его словам, гости концерта были в «отличном настроении».
«Вместе спели не одну песню», — отметил исполнитель.
Ранее Григорий Лепс рассказал, сколько заработал на песне «Рюмка водки».
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