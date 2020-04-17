Известный юморист сделал пародию на мэра Новокузнецка, которого обматерил спортсмен

Российский комик, резидент «Comedy Club» Илья Соболев сделал пародию на разговор мэра Новокузнецка со спортсменом на спортплощадке.

Илья Соболев сделал пародию на мэра Новокузнецка, которого обматерили во время рейда.

Напомним, глава Сергей Кузнецов лично проинспектировал, как жители соблюдают самоизоляцию, и получил в итоге «ценное интервью». Мужчина обматерил градоначальника не стесняясь камер прессы, сопровождавшей мэра.

Примечательно, что спортсмен был на площадке совершенно один, перед тем как ему предъявили претензию, что в городе запрещено находиться среди людей.

Соболев в своем Instagram опубликовал пародийное видео на произошедшую ситуацию, в котором присутствует обсценная лексика.

Действие происходит в лесу, в роли спортсмена — Соболев в спортивном костюме, собирающий грибы. К нему подходит мужчина и начинает предъявлять претензии, происходит диалог.

— Смотрите, на вертолете от города пролетели пять часов и вот тут в тайге человек собирает грибы. Давайте-ка домой. Опасно ходить на улице!

— Что-то вы не угадали.

— Вы успокойтесь…

— Зачем это мне надо? Я собирал грибы спокойно, вы появились здесь.

— А запрещено находиться среди людей!

— Каких людей? Здесь только я и г… о совы! Никого не было и вы появились. Операторы какие-то… Вы что клоунаду здесь устраиваете?

— Это не клоунада!

— Это клоунада! Вам пофиг на народ.

— Это не так…

<…>

— Спасибо вам большое за это интервью. На сегодня оно для нас было самым важным.

«Мэра Новокузнецка во время патрулирования леса унизил грибник. Пародия на ролик с мэром и зожником», — подписал свое видео Соболев.

Напомним, ранее телеведущий Иван Ургант в Instagram своего шоу опубликовал пародию на участницу конкурса «Мисс Томск — 2013» Яну Данькову, которая кричала «вези меня, мразь» таксисту в Подмосковье.