Известный юморист сделал пародию на мэра Новокузнецка, которого обматерил спортсмен

Напомним, глава Сергей Кузнецов лично проинспектировал, как жители соблюдают самоизоляцию, и получил в итоге «ценное интервью». Мужчина обматерил градоначальника не стесняясь камер прессы, сопровождавшей мэра.
Примечательно, что спортсмен был на площадке совершенно один, перед тем как ему предъявили претензию, что в городе запрещено находиться среди людей.
Соболев в своем Instagram опубликовал пародийное видео на произошедшую ситуацию, в котором присутствует обсценная лексика.
Действие происходит в лесу, в роли спортсмена — Соболев в спортивном костюме, собирающий грибы. К нему подходит мужчина и начинает предъявлять претензии, происходит диалог.
— Смотрите, на вертолете от города пролетели пять часов и вот тут в тайге человек собирает грибы. Давайте-ка домой. Опасно ходить на улице!
— Что-то вы не угадали.
— Вы успокойтесь…
— Зачем это мне надо? Я собирал грибы спокойно, вы появились здесь.
— А запрещено находиться среди людей!
— Каких людей? Здесь только я и г… о совы! Никого не было и вы появились. Операторы какие-то… Вы что клоунаду здесь устраиваете?
— Это не клоунада!
— Это клоунада! Вам пофиг на народ.
— Это не так…
<…>
— Спасибо вам большое за это интервью. На сегодня оно для нас было самым важным.
«Мэра Новокузнецка во время патрулирования леса унизил грибник. Пародия на ролик с мэром и зожником», — подписал свое видео Соболев.
Напомним, ранее телеведущий Иван Ургант в Instagram своего шоу опубликовал пародию на участницу конкурса «Мисс Томск — 2013» Яну Данькову, которая кричала «вези меня, мразь» таксисту в Подмосковье.