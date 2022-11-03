Известного эпатажного блогера выпустили из тюрьмы

Бил 1 апреля 2021 года, двигаясь на «Ауди» с превышением скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, водителем которого была сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова.
В результате ДТП депутат получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Блогера признали виновным по статье 264 УК РФ и назначили наказание на один год и два месяца колонии общего режима.
Также суд лишил его права управлять транспортным средством на три года. Вину он признал полностью и возместил Артемовой ущерб.
По словам пострадавшей, она рада освобождению блогера.
После аварии она перенесла несколько операций и сейчас передвигается на инвалидной коляске.