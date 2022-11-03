Известного эпатажного блогера выпустили из тюрьмы

Блогер Эвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль), осужденный за ДТП в центре Москвы, отбыл назначенный срок и вышел из тюрьмы, пишет ТАСС.

Бил 1 апреля 2021 года, двигаясь на «Ауди» с превышением скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, водителем которого была сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова.

В результате ДТП депутат получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Блогера признали виновным по статье 264 УК РФ и назначили наказание на один год и два месяца колонии общего режима.

Также суд лишил его права управлять транспортным средством на три года. Вину он признал полностью и возместил Артемовой ущерб.

По словам пострадавшей, она рада освобождению блогера.



После аварии она перенесла несколько операций и сейчас передвигается на инвалидной коляске.