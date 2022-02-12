Cооснователь группы «Мираж» вышел из тюрьмы

Сооснователь советской, а затем российской группы «Мираж» Александр Букреев, который занимался всеми финансовыми вопросами в коллективе, на днях вышел из тюрьмы, пишет Starhit.ru .

В заключении он пробыл семь лет, но срок получил за деятельность, которая не связана ни с группой, ни с ее участниками.

«Как только у меня случились серьезные проблемы с законом, мой бывший друг Литягин (Андрей Литягин, — композитор, основатель „Миража“, прим.ред.) мгновенно переобулся, поменял все номера телефонов и место жительства —в общем, просто скрылся от меня. <…> еще до моего освобождения из заключения Литягин за товарный знак мне так и не заплатил. Разумеется, что от него лично я тоже никаких денег не получил», — рассказал Александр Букреев.

Теперь он через арбитражный суд будет требовать возвращения товарного знака «Мираж» в связи с неуплатой Литягиным положенного вознаграждения.

А ранее экс-солистка группы «Ленинград» хотела отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей.