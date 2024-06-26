Альбина Комиссарова, диетолог и эндокринолог, предупредила о том, что пиво может стать причиной увеличения веса и размера талии. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, пиво увеличивает риск развития жировой болезни печени, цирроза и алкогольной зависимости. Вместо алкогольного напитка специалист рекомендует употреблять безалкогольное пиво.

Отмечается, что в алкогольном пиве больше калорий: в одном грамме спирта содержится семь калорий, а в одном грамме сахара — четыре калории.

При этом не существует безопасной дозы алкоголя, поэтому лучше всего полностью отказаться от алкогольных напитков.

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