Кроме того, пиво увеличивает риск развития жировой болезни печени, цирроза и алкогольной зависимости. Вместо алкогольного напитка специалист рекомендует употреблять безалкогольное пиво.
Отмечается, что в алкогольном пиве больше калорий: в одном грамме спирта содержится семь калорий, а в одном грамме сахара — четыре калории.
При этом не существует безопасной дозы алкоголя, поэтому лучше всего полностью отказаться от алкогольных напитков.
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