К худшему варианту прохождения паводков в этом году готовятся на Алтае

В Барнауле начали подготовку к сезону паводков и спрогнозировали примерное развитие событий. Об этом сообщают на официальном сайте города.

В Барнауле прошло заседание комиссии города по ЧС.

Начальник алтайского гидрометцентра Дмитрий Савин отметил, что наибольшая проблема заключается в промерзании верхних слоев почвы. Это результат аномальных морозов в ноябре прошлого года, когда не было снега.

«Верхний слой земли очень твердый, как асфальт, из-за чего инфильтрация почвы будет практически невозможна.» — говорит Савин.

Учитывая это и объемы снега во всем городе, в гидрометцентре предсказывают формирование склона, с которого вода будет стекать в низины рельефа.

Также ситуацию осложнят весенние дожди. По прогнозам полагают, что в марте этого года погода будет на один-два градуса теплее нормы.

Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев рассказал, что уже разработали план из 50 предупредительных мер по снижению последствий паводков. Для этого в бюджете предусмотрено более 14 млн рублей.

Ранее altapress.ru рассказывал, что ледниковое наводнение угрожает человечеству.