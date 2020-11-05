«К концу дня лежу как тряпка на диване»: уставший отец хочет денег за тяжесть воспитания ребенка

Житель Кузбасса рассказал в паблике « Подслушано Кемерово », что ему приходится сидеть дома с ребенком и поэтому необходимо какое-нибудь пособие.

33-летний мужчина анонимно сообщил, что занимается хозяйством по дому, пока жена работает. И больше всего утомляет маленький ребенок.

«Сижу с ребенком дома, жена на работе. Могут ли мне платить вредность от государства 46%? Ребенок мне не дает поспать, не дает поиграть в компьютерные игры, за ним надо везде смотреть, чтобы не нахулиганил», — поведал мужчина о бытие своем.

Что за «46 процентов» и от какой неведомой суммы их считать, домохозяин не уточнил.

Однако подчеркнул, что у него не остается сил в конце дня и «лежит как тряпка на диване, даже глаза открыть не может».

Папа с ребенком. Санки. СС0

«Шутники, идите лесом. Мне нужен адекватный ответ», — добавил сибиряк, сделав акцент на серьезности вопроса.

В комментариях мужчину спросили, зачем ему адекватный ответ, если у него неадекватный вопрос. Более того, поставили под сомнение его дееспособность.

Впрочем, как отметили некоторые, ситуации бывают разные: ребенка не могли определить в детский сад, в новом районе квартиру купили, в другой город переехали, жена устроилась на работу, а мужчина пока не может.

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