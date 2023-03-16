16 марта
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Жизнь

К открытию ледового дворца готовятся в Бийске

Торжественную церемонию открытия ледовой арены на стадионе «Прогресс» обсудили в мэрии, сообщают на официальном сайте Бийска.

Лед.
Лед.
unsplash.com

На встрече присутствовали представители администрации, управления культуры, спорта и молодежной политики, полиции, творческих коллективов, руководители учреждений культуры, спортсмены.

Дворец строят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и нацпроекта «Демография».

В мэрии отмечают, что наличие ледовой арены в городе — большой стимул для подрастающего поколения.

Администрация уверяет, что дети будут тренироваться здесь в отличных условиях и достигать самых высоких результатов.

Точную дату открытия назовут позже. Но уже известно, что особое внимание уделят безопасности: на территории установят рамочные металлоискатели.

Гостей на церемонии открытия встретит взвод почетного караула. Также на открытии обещают музыку, ансамбль барабанщиков, ростовые куклы, фотозону и интерактивные ремесленные площадки.

Ранее стало известно, что в восьми алтайских районах отремонтируют школьные спортивные залы в 2023 году.

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